Choque de líderes en la Tercera A

Este sábado, en el estadio municipal de Chimbarongo, el conjunto dueño de casa buscará mantenerse en lo alto de la clasificación.

Un duelo de campanillas vivirá la Tercera División A este sábado. Chimbarongo FC, uno de los líderes con 12 unidades, recibirá a Brujas de Salamanca, elenco que marcha con la misma campaña. Es decir, será un choque de líderes.

Los verdes, que vienen de ganar el clásico por 0-1 en condición de visitante, quieren hacerse fuertes en un reducto al cual retornarán tras semanas fuera, considerando que el césped del estadio municipal de Chimbarongo fue resembrado.

En ese sentido, el jugar nuevamente en la denominada “Mansión del Mimbre” es una fortaleza para los dirigidos por Alan Álvarez. El único lance que han disputado esta temporada en ese recinto, fue victoria para el equipo chimbaronguino.

COLCHAGUA DE VISITA

Por la fecha 5, este sábado y también a las 16 horas, Colchagua CD afrontará un duelo clave, pues necesita sumar para no quedarse más en la clasificación.

Los blancos visitarán a Municipal Mejillones, en la región de Antofagasta, rival que tampoco la está pasando bien en el certamen, ya que tiene 4 puntos, dos menos que los sanfernandinos.

En esta jornada, se disputarán además otros duelos: Deportes Quillón vs Unión Compañías; Imperial Unido vs Santiago City; Comunal Cabrero vs Deportes Valdivia; Deportes Colina vs Constitución Unido, y; Municipal Puente Alto vs Iberia.