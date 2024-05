HORÓSCOPO DEL LUNES 20 DE MAYO.

Por Ignacio Teodoro.

ARIES (21 de marzo – 20 de abril).

Tus sentimientos por alguien con quien colaboras pueden ir cambiando progresivamente, hasta llegar a modificarse por completo. Ese cambio puede ser a mejor o no, pero es muy probable que llegue a los extremos.

TAURO (21 abril – 20 mayo).

Llevas algún tiempo notando cierto distanciamiento con respecto a las inquietudes de tu pareja, pero hasta ahora no te has atrevido o no has visto el momento de hablarlo con tranquilidad. Hoy puedes tener la ocasión.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

Los trabajos o los estudios no tienen por qué alejarte del contacto con la gente que te necesita puntualmente, puede que una simple llamada telefónica sirva más que varias horas de idas y venidas. Acuérdate de quien te pueda necesitar.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

Una vez conseguido el descanso, imprescindible para tu claridad mental, enfocarás tus retos de una manera más positiva, trazando planes parciales para abordar tus objetivos sin la angustia de querer tenerlo todo a las primeras de cambio.

LEO (23 julio – 22 agosto).

Tendrás que reprimir tus impulsos y aceptar las condiciones que se presenten en el trabajo. Si llegas a controlar la situación saldrás muy bien parado profesionalmente. Llevarás a buen puerto tu relación sentimental, si optas por la comunicación y la transparencia.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

Momento para organizarse, para comenzar a trabajar en los planes que llevas tiempo elaborando. Todo esfuerzo que realices ahora será satisfactoriamente recompensado, así que aplícate. Los días de escasez -especialmente material- tocan a su fin.

Anuncios

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

Hoy sentirás una mayor sensibilidad hacia los demás y te darás cuenta de que nos has sido todo lo receptivo que debieras con algún familiar. Busca el momento adecuado para hablar tranquilamente con él.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

Encontrarás motivos de sobra para iniciar una discusión que desde que te has levantado tienes pendiente, pero piénsalo dos veces, porque puedes volcar sobre el que tienes enfrente tus propias frustraciones.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

Las relaciones amorosas que estén fundamentadas en la confianza y la amistad vivirán hoy un momento confuso y delicado. Los sentimientos apasionados desaparecerán, dejando lugar a la duda y los remordimientos.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

Asegúrate de lo que tienes entre manos en el trabajo, porque corres el riesgo de tomar a la ligera algo que es especialmente importante para tu futuro en la empresa. Pide su opinión a los compañeros de más confianza.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

No digas sólo lo que los otros quieren escuchar, porque te puedes ver inmerso en una dinámica que no te favorece en nada. Aunque tengas fama de buena gente, es necesario de vez en cuando dar un puñetazo encima de la mesa.

PISCIS (22 de febrero – 20 de marzo).

Tus ajustes presupuestarios no deberían empezar cada vez antes. Los pagos aplazados también tienen su límite y finalmente se comportan como un círculo vicioso del que es difícil salir sin un golpe de suerte, pero puede que te llegue en breve.