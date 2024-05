HORÓSCOPO DEL MIÉRCOLES 22  DE MAYO.

ARIES (21 de marzo – 20 de abril).

Si sientes un poco de agobio porque aún falta para el fin de semana, nada mejor que sentarse con la familia o los amigos junto a un mapa y trazar el itinerario ideal para las vacaciones. Aunque solo se quede en probable, hay que tener a buscar el ideal para llegar más lejos.

TAURO (21 abril – 20 mayo).

Gracias a la influencia de un amigo nuevo te interesarás por determinado tipo de literatura y cine que nunca te había atraído. Es un campo de nuevo que te traerá también más posibilidades de contactos sociales.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

Deberás actuar con mucho cuidado si quieres continuar ocupando un lugar en el corazón de la persona amada. Últimamente no has estado a la altura que tu relación sentimental merece y tú lo sabes. También sabes qué es lo que tienes que hacer.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

Estarás especialmente predispuesto hacia las tareas creativas e imaginativas. No pierdas este interés porque te reportará momentos de verdadero entusiasmo. Si las cosas van mal en pareja, la comunicación puede ser un gran aliado. No dejes pasar más tiempo para aclarar la situación.

LEO (23 julio – 22 agosto).

Hoy tienes una tendencia muy fuerte a querer controlarlo todo y a asegurarte de que recibes la misma medida de atención de la que prestas a los demás. Cuida tus relaciones personales para que no te vuelvan a hacer daño.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

Atraviesas momentos de inquietud en lo profesional que pueden acarrearte ciertos trastornos físicos y mentales. Intenta relativizar y hacer balance de todo lo bueno que te rodea. En lo sentimental, se afianza tu relación de pareja hacia un armonioso futuro.

Anuncios

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

Actividad intensa que te hará llegar al final del día con un tremendo dolor de cabeza. Sin embargo, te compensará comprobar que has solucionado un montón de trámite y papeleos durante la jornada que ya no podían esperar más.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

Una persona muy cercana a ti te abrirá su corazón y te sentirás perplejo. Aunque no es el momento adecuado para iniciar una relación, es posible que encuentres una salida airosa para los dos. En lo profesional, jornada de grandes cambios.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

El éxito estará asegurado en todo lo profesional si planeas las cosas sin prisa, es el momento de demostrar mucho de lo que vales, pero no debes ir a lo loco, sino midiendo muy bien tus pasos.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

Los astros favorecerán tus relaciones sociales y profesionales; si estás en negociaciones laborales o estás pensando en iniciar unos estudios, todo te será positivo. Si tienes en mente alguna intervención quirúrgica, no lo pienses más. Es el momento.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

Salvo complicaciones de última hora que no están previstas en tu signo, la salud mejorará poco a poco, sin alteraciones reseñables. Aún así, no te precipites a la hora de incorporarte a las actividades diarias, podrías echar todo el cuidado que has tenido por la borda.

PISCIS (22 de febrero – 20 de marzo).

Es posible que alguien cercano se haya portado de una forma totalmente egoísta en los últimos días, pero debes tomarlo con calma y no intentar pasarle factura. El tiempo pone a cada uno en su sitio.