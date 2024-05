Rengo enfrenta este sábado a Provincial Ovalle en la Segunda División

Su último partido de la primera rueda jugará este sábado Deportes Rengo. El elenco oro y cielo, en esta temporada de la Segunda División Profesional solo ha ganado una vez en condición de local y espera aumentar aquel número contra Provincial Ovalle.

El partido está programado para las 15 horas en el estadio municipal Guillermo Guzmán Díaz, y los pupilos del argentino Martín Garnero quieren dejar los puntos en casa para no dejar pasar más oportunidades de acercarse a los líderes del torneo.

Rengo, hoy, marcha séptimo con 19 puntos, y el rival en esta ocasión está décimo con 13 unidades.

Cabe consignar que, en esta fecha, también se registrarán los siguientes partidos: Deportes Melipilla vs Lautaro; Deportes Linares vs Trasandino; Concón National vs Fernández Vial; Deportes Concepción vs San Antonio Unido; Real San Joaquín vs Provincial Osorno, y; Deportes Puerto Montt vs General Velásquez. Este último partido se disputará el domingo a las 15 horas en el estadio Chinquihue.