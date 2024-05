HORÓSCOPO DEL SÁBADO 25 DE MAYO.

Por Ignacio Teodoro.

ARIES (21 de marzo – 20 de abril).

Tu pareja, el hogar y los amigos te demandarán más atención que nunca, así es que no deberías enredarte con asuntos de trabajo. No escatimes el tiempo para los tuyos si no quieres que tu fin de semana se nuble.

TAURO (21 abril – 20 mayo).

Hoy se desatará tu lado más romántico pasional. Te sentirás lleno de sensualidad y atractivo, a tus ojos y, lo que es más importante, a los de los demás. Si no tienes pareja, puedes estar seguro de que en breve encontrarás a alguien apropiado.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

Es probable que la pequeña crisis de salud que te acecha acabe por acercarte a tu pareja, si es que estabais distanciados últimamente. En cualquier caso, el contacto más duradero os hará ver que lo vuestro sigue adelante.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

Con tu carácter afable y flexible conseguirás que las relaciones familiares mejoren; solventarás todo tipo de malentendidos y disputas. Mantente apartado de los comentarios de un compañero que pueden perjudicarte si te implicas demasiado. No discutas.

LEO (23 julio – 22 agosto).

Un encuentro inesperado podría colocarte ante la disyuntiva de reiniciar una relación amistosa que en otro tiempo estuvo a punto de rebasar la frontera de lo íntimo. Ve con prudencia, porque la gente cambia de intereses y formas de vida.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

Pueden llegar momentos de tristeza relacionados con la familia, que te harán reflexionar sobre el paso del tiempo y la pérdida de oportunidades para estar bien con los tuyos. Tenderás a buscar momentos de intimidad familiar.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

Es un momento perfecto para preocuparte por tu alimentación. Es más, la temporada puede ayudarte a reducir el consumo de grasas e ingerir más verduras y líquidos, que empiezan a apetecer cada vez más. En cualquier caso, tu salud te lo agradecerá.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

Si te interesa tu actual relación sentimental, deberías tener más cuidado y no dejar que le afecten las tensiones familiares, que pueden aparecer si muestras demasiada atención con otras personas y no lo haces igual con tu pareja.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

Posibilidad de éxito en el trato con personas que te interesan, ya sea profesional o personalmente. Encontrarás la forma de atraer su interés y darás en el clavo en observaciones que hagas. También atraerás el interés de inversores o posibles socios.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

Parece que por fin te has concienciado y estás dispuesto a abandonar ese mal hábito que no te beneficia para nada; aunque pases unos días de intranquilidad, te alegrarás finalmente de entrar en una nueva fase de tu cuidado personal y de salud.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

Conseguirás alcanzar la calma después de las cantidades inmensas de trabajo que has soportado. Tu familia solicita más atención y tendrás que emplearte a fondo para compartir tu tiempo libre con ellos. Una escapada al campo estaría bien.

PISCIS (22 de febrero – 20 de marzo).

Tal vez te des cuenta hoy de que el trabajo se puede convertir para ti en una auténtica obsesión, en el centro total de tu vida. Una conversación familiar o con amigos te hará ver hasta qué punto de sitúas fuera de la realidad en ocasiones.