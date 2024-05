Madre de Tomás Ross recibe el cariño y solidaridad de la región de O’Higgins

Más de mil kilómetros recorridos y sigue firme en la idea de llegar a La Moneda para reunirse con el Presidente Gabriel Boric el miércoles venidero. Camila Gómez, madre del menor Tomás Ross (5), que requiere de un millonario medicamento para poder tratar la distrofia muscular de Duchenne (DMD), recorrió este fin de semana gran parte de la región de O’Higgins rumbo a la capital.

Este domingo, tras arribar a la provincia de Colchagua el sábado, reanudó la caminata en San Fernando, para pasar durante la jornada por Pelequén, Rengo, Rosario y Requínoa, completando casi 50 kilómetros hasta llegar ya entrada la noche a la capital regional.

En su recorrido, Camila, dialogó escuetamente con El Rancagüino comentando que “la región me recibió muy bien, con mucha alegría”. Justamente, eso se vio en localidades donde vecinas y vecinos salieron a la Ruta 5 para brindarle su apoyo.

Previamente, en San Fernando, la joven madre puntualizó que “estamos como en la recta final de esta caminata, hoy –sábado- logramos la meta, algo muy importante para mi hijo, pero esto no para. La idea es que esto no se repita, que no sea recurrente que una mamá y un papá tengan que hacer un esfuerzo sobrehumano por su hijo”.

Así mismo, recalcó que “el Ministerio de Salud no me ayudó absolutamente nada, pero sí me gustaría que ayuden a los niños que vienen”.

En la ocasión, Marcos Reyes, líder de la Corporación Familias Duchenne Chile, quien acompaña a la familia de Tomás en esta caminata, indicó que “hoy buscamos que el Estado se modernice, que deje de ser reactivo y que busque soluciones. Eso le vamos a llevar al Presidente de la República cuando nos reunamos con él el miércoles”.

Así mismo, sentenció que “nuestra caminata con Camila, lleva un punto importante, que es salvar vidas. Nosotros, los padres, no podemos estar informando al Ministerio de Salud qué medicamentos pueden salvar la vida de los niños”.

Anuncios

Recordemos que, tras ingresar a la región pasado el Peaje de Quinta, en Peor es Nada, Camila Gómez confirmó que reunió más de 3.600 millones gracias a los aportes que miles de chilenas y chilenos realizaron en la cuenta bancaria destinada para aquello.

Camila, junto a hijo, deberán viajar a Estados Unidos para que sea suministrado el medicamento. Es más, según confirmó el senador Juan Luis Castro, la embajadora nortemaricana recibirá a la joven madre en Santiago para poder ver la logística del viaje.

Para cerrar el día, en el gimnasio del Colegio Quimahue –en Rancagua- vecinos del cono norte de la capital regional le brindaron una recepción a la comitiva que, este lunes, continuará el periplo hacia Santiago.