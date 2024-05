Ministra Camila Vallejo: “La agenda de seguridad llegó para quedarse”

Luego de completar una apretada agenda en Rancagua, la ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, visitó la redacción y los estudios de El Rancagüino para dialogar respecto a diversas temáticas, especialmente lo que dice relación con un aspecto que hoy preocupa a la ciudadanía, la seguridad, y también para explicar que se está avanzando en reducir la brecha de falta de viviendas sociales en la región y el país.

“La agenda de seguridad llegó para quedarse y por eso no basta con un Ministerio del Interior que tiene distintas tareas, entre ellos la seguridad, sino con uno especializado”, replicó la secretaria de Estado al tratar los temas del “Fast Track”, una serie de proyectos de Ley acordados con el Congreso, entre ellos la creación de un futuro Ministerio de Seguridad.

En ese sentido, recalcó que “si logramos despachar este año los comprometidos en el mes de septiembre, vamos a estar superando los 70 proyectos de ley en esta materia, ya despachamos 55 a lo que va del periodo de gobierno”.

Eso sí, desde la oposición han existido ciertas críticas al respecto, pero añadió que esperan estas se vayan solucionando en la medida que se efectúe la discusión parlamentaria.

Ahora bien, además de la vía rápida en seguridad hay otra en materia económica, un punto no menor si se trata de recuperar una senda de crecimiento detenida por la pandemia. “Son 21 proyectos en total de la agenda económica que es para incentivar las inversiones, los temas tributarios, los temas del sistema de evaluación de impacto ambiental, la Banca Nacional de Desarrollo, porque todo esto ayuda al crecimiento económico, a la distribución adecuada además de la riqueza que se produce, y además orientan una estrategia de desarrollo productivo mucho más moderna y sustentable, donde el Estado juega un rol estratégico en alianza con los privados”.

En esa línea, por ejemplo, está el Royalty Minero. Al respecto, la ministra Camila Vallejo, sentenció que “son 306 municipios a lo largo de Chile que recibieron el 50% del aporte por concepto Royalty Minero este año y Rancagua recibió 900 millones de pesos que deberá destinar para lo que estime más prioritario en la comuna, seguridad, salud, obras públicas, etcétera, porque son de libre disposición”, salvo para pagar deudas contraídas con anticipación.

PENSIONES Y VIVIENDA

Dos materias que son de interés público. Sobre las pensiones, la vocera de Gobierno indicó que “cuando nosotros insistimos tanto en la reforma de pensiones, no lo hacemos por hacer un checklist, lo hacemos porque vemos que nuestros jubilados llevan décadas esperando. Las personas que están a punto de jubilar no saben qué va a pasar con la pensión. Y la pensión autofinanciada de las mujeres, la mediana, son 47 mil pesos. Muy poco. O sea, lo que está entregando la AFP es muy poco y por eso nos interesa mucho que haya un acuerdo en pensiones”.

En esa línea, agregó que “insistimos en aumentar la PGU de cargo de impuestos progresivos a 250.000 pesos, pero también incorporar un nuevo elemento de pensión que es la pensión de la seguridad social y esa se financia con el aporte de los empleadores. Ya dijimos que no todo el 6%, toda la seguridad, hemos dicho un 3%, pero es importante porque los jubilados actuales no tienen empleadores. Ellos ya tuvieron empleadores, están jubilados, no están cotizando. Su pensión autofinanciada sigue siendo muy baja y la PGU, si es que logramos aumentar los 150.000 pesos con cargo al pacto fiscal, es decir, a los impuestos igual es poco de aumento para los actuales. Entonces nosotros queremos incorporar este componente adicional que solo se puede financiar con el aporte de los empleadores, al menos con el 3%”.

Así mismo, aseguró que “cuando nos toque a nosotros jubilarnos, también se va a producir como la misma contribución permanente y este respaldo social que tiene que tener un sistema de seguridad social. No es como me rasco con mis propias uñas, pero para eso están además los fondos de ahorro, ¿no? Yo voy ahorrando mi plata, pero la pensión tiene que tener una lógica de seguridad social. Y para salir de este extremo, de todo a la capitalización individual que tiene el FPE, es para poner en equilibrio las cosas”.

Respecto a las voces críticas que existen en este tema, sostuvo que “a veces sentimos que siempre hay como una que otra excusa para no avanzar, pero logramos tener un acuerdo en una metodología de discusión que nos debería permitir. Esto ya pasó a la Cámara de Diputados y Diputadas, tuvo algunos avances, se logró pasar algunas cosas a la reforma, otras se cayeron, y ahora lo que toca que el Senado vote la idea de legislar para discutir luego los temas en particular. Ya si votamos la idea en el Senado, entramos en otra cancha”.

Finalmente, en materia de vivienda, la vocera del ejecutivo expresó que “en la región llevamos el 51,4 por ciento de avance en el plan de emergencia, más de 7.000 viviendas y está en ejecución el otro 50 por ciento, así que esperamos cumplir antes con la meta de la región, de las más de 14.000 viviendas comprometidas por parte del presidente Gabriel Boric”.

Cabe recordar que la ministra Camila Vallejo, encabezó la colocación de la primera piedra de un conjunto habitacional en el sector oriente de la capital regional.