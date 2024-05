Víctor Fuentes tras al empate contra Cobresal: “Nos vamos anímicamente potenciados en lo que puede venir”

Luego de la agónica igualdad 2-2 frente a Cobresal, el DT de O’Higgins, Víctor Fuentes, analizó el encuentro donde destacó que, pese a los dos errores puntuales que terminaron costando goles, el equipo supo reaccionar para levantarse y establecer la paridad final.

En su argumentación, Fuentes, recalcó que “jugamos un primer tiempo muy timorato, encontramos muy poco juego por dentro para encontrar nuestros volantes. Le llegamos a Cobresal no con tanto peligro y te vas al descanso con un penal donde no sacamos el balón. Eso es para desmoronar a cualquier equipo y eso me preocupa, porque no buscamos y no generamos”.

Así mismo, expresó que “la actitud del equipo en el segundo tiempo me da fuerzas para seguir trabajando, los metimos en un arco, batallamos con juego, pero cometemos otro penal y faltando dos minutos otro equipo no reacciona, pero nosotros sí, se los hice ver. Ellos tienen las ganas y tienen la disposición de sacar esto adelante”.

A juicio del DT, lo que se vivió el sábado por la noche, se explica porque “los errores no fueron de funcionamiento, sino de cosas puntuales. En eso hemos ido creciendo como equipo”.

Es más, Fuentes, cree que “tenemos equipo para lograr más cosas y vamos a apuntar a eso. Estamos conscientes de que cometimos errores, pero la idea, el modelo de juego, cómo queremos que juegue el equipo, lo estamos haciendo”.

De paso, aseguró que “los jugadores están claros en lo que queremos”, que “nos falta hacer un gol a nosotros primero e ir ganando el partido, siempre hemos ido remando desde atrás”, y que “el equipo ha entendido, cree y quiere”.

Ahora bien, un punto a favor en estos tres partidos que ha dirigido, es que ha buscado aprovechar la ductiblidad de algunos elementos, que pueden actuar en diversas posiciones por banda, como el caso de Antonio Díaz. Al respecto, señaló que “para implementar mi sistema de juego, tuve que reutilizar a laterales que en el algún momento fueron extremos. Y ya el equipo cimentó un poco más la idea, me dio para que Toño jugara en el puesto en que lo ha hecho. La ductibilidad que tienen varios jugadores me ha ayudado bastante”.

Finalmente, Fuentes, comentó que “el equipo le muestra a la gente que se entrega por entero, creo que nos vamos anímicamente potenciados en lo que puede venir”.