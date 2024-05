Comenzó etapa 3 del Censo

Este lunes 27 de mayo se inicia la tercera fase del Censo 2024, en la que el llamado desde el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) es a no quedarse fuera del operativo estadístico más grande e importante del país.

Durante esta fase los equipos estarán recorriendo comunas de manera presencial, pero también entregando accesos al Censo en Línea. Por ello se invita a la población que aún no ha respondido el cuestionario censal a que lo haga, ya sea de manera presencial o en línea.

Aunque las y los censistas siguen recorriendo el territorio nacional, y lo seguirán haciendo hasta finales de junio, se invita a las personas no censadas a llamar al Fono Censo 1525, donde un equipo les dará acceso e instrucciones para responder el Censo en Línea.

El medio oficial para acceder al Censo en Línea es a través del Fono Censo 1525, o bien, ingresando con el código de la carta de invitación a Censo en Línea dejada por la o el censista al momento de la visita. El INE además precisó que no llamará ni enviará links de acceso al Censo en Línea vía WhatsApp o correo electrónico.

Las personas que responden el Censo en Línea reciben un Comprobante de Cuestionario como confirmación de que su vivienda ha sido censada, el que podrá ser exhibido como medio de verificación en caso de ser visitados por los equipos de censistas. Este comprobante llega al correo asociado al Censo en Línea una vez completado el cuestionario.

En el caso de nuestra región 29 comunas ya están próximas a completar este proceso, y solo cuatro cuentan con un menor avance.

Las comunas donde el proceso ha sido más lento, pero que igual registran un alto número de casas censadas, son Rancagua, San Fernando, Machalí y Graneros, “en esas comunas existen algunas casas que no han podido ser censadas por no encontrarse sus moradores, para las cuales se iniciará en el mes de junio la tercera etapa del trabajo censal, que es volver a visitar los hogares donde aún no han respondido el censo, con un nuevo barrido, porque estamos frente al operativo estadístico más grande del país, y con ello tendremos un registro actualizado de cuántas personas vivimos en Chile, dónde y cómo vivimos”, explicó el Delegado Presidencial Fabio López.