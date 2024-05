Un homenaje inolvidable: Plaza villa Baquedano se renombra en honor a Domingo Gaete Michea

La comunidad de Villa Baquedano se reunió para la ceremonia de cambio de nombre de su querida plaza. A partir de ahora, esta será conocida como la Plaza Domingo Gaete Michea, en honor a un vecino muy querido y recordado por todos.

La iniciativa para renombrar la plaza surgió en mayo de 2023, cuando la Junta de Vecinos N°33 “El Cobre” de Villa Baquedano presentó una carta solicitando el cambio de nombre. Posteriormente, en la sesión ordinaria N°117 del Concejo Municipal, realizada el 4 de julio de 2023, se aprobó por unanimidad la propuesta.

De este modo, la plaza ubicada en calle Tres Ríos, al costado sur de la Capilla de Villa Baquedano, lleva oficialmente el nombre de Plaza Domingo Gaete Michea.

La ceremonia se llevó a cabo en una fecha especialmente significativa: exactamente dos años después del fallecimiento de don Domingo. Este acto no solo honró su memoria, sino que también reconoció su legado.

A nombre de la Municipalidad de Rancagua habló el concejal Manuel Villagra. “Conocí a Domingo, éramos amigos, conversábamos de la vida, de la familia, del fútbol, pero nunca me imaginé el cariño que los vecinos le tenían y eso hoy es atípico, no en cualquier barrio, en cualquier ciudad, cualquier sector se quiere tanto a un vecino, hoy me siento muy emocionado y me llevo una grata sorpresa de este cariño que le siguen teniendo a Domingo, porque con gestos como éste él va a seguir vivo siempre”.

Domingo Francisco Gaete Michea, nacido en Sewell el 11 de septiembre de 1950 y fallecido el 18 de mayo de 2022, fue un pilar fundamental para la comunidad de Villa Baquedano. Conocido por su dedicación incansable al bienestar de su entorno, don Domingo dejó una huella imborrable en todos quienes lo conocieron.

Hijo de Domingo Gaete y María Michea Navarro, y el menor de cuatro hermanos: Raúl, Orlando, Gabriel y Domingo, don Domingo formó una familia con su esposa Ana Camus Martínez y sus tres hijos: Karen, Rodrigo y Marcelo.

En la significativa ceremonia, su hija Karen Gaete dijo: “Cuando mi papá falleció recién nos fuimos enterando que a esta plaza le llamaban la plaza Michea, y para nosotros fue muy bonito saber que esta plaza queda con un significado especial para nosotros como familia y para la gente que conoció a mi papá porque fue una persona muy amable, muy participativa, muy alegre, muy respetuoso y siempre estaba dispuesto a hacer todo por los demás y ese legado nos queda a nosotros”.

Mientras que su hijo, el cantante rancagüino Rodrigo Gaete emocionado expresó “para mi es un gran honor, no saben lo que significa esto para nuestra familia. Ha sido un momento maravilloso, inolvidable ver a tanta gente acompañándonos en este día. Como dijo mi hermana nos fuimos enterando con el tiempo que a esta plaza les decían la Plaza Michea, y apareció Alejandro y los vecinos de la Villa Baquedano que impulsaron esta maravillosa posibilidad de tener el nombre de mi padre. Me siento muy contento de ser hijo de Domingo Gaete Michea, fue un padre que nos ayudó y nos apoyó mucho, es difícil hablar de una persona tan maravillosa que me motivó y me llevó por el camino de la música. Agradecerles a todos por esta oportunidad y siempre que pasemos por acá recordaremos a mi padre”.