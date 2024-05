HORÓSCOPO DEL MARTES 28 DE MAYO.

Por Ignacio Teodoro.

ARIES (21 de marzo – 20 de abril).

Recibirás buenas noticias en el trabajo en una jornada muy marcada por ciertos rumores profesionales. En lo sentimental, atraviesas momentos de desencanto o algo de frialdad con respecto a la persona amada. Trata de buscar soluciones a los problemas domésticos.

TAURO (21 abril – 20 mayo).

Los amores platónicos dejan de ser la preocupación de los Tauro. El fin de semana ha producido avances espectaculares, y ahora tendrán otro tipo de inquietudes, como buscar tiempo para quedar.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

Llegan buenas ocasiones para ampliar tus conocimientos profesionales a través de viajes o cursos especializados. Si no te suponen un gran sacrificio para el bolsillo, te interesará mucho invertir tu tiempo en ellos.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

Las ofertas se hacen muy interesantes en el terreno profesional, aunque pueden crearte rivalidades innecesarias entre tus compañeros más envidiosos. No obstante, también estás favorecido por la suerte, porque esta gente desaparecerá pronto de tu vida.

LEO (23 julio – 22 agosto).

Ese cambio de actitud que esperabas puede llegar hoy, pero no será tal y como tú lo esperas. Tienes la mente despierta para entender el porqué de ese giro de tu pareja, pero tu corazón no quiere aceptarlo. Tendrás que refugiarte en los amigos y en la familia.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

Todas tus ilusiones y esperanzas pueden caer en saco roto si no las manifiestas abiertamente, sin vergüenzas y sin miedos. Te sentirás atraído por una persona que puedes conocer hoy y con la que puedes establecer una relación de confianza ciega en cuestión de minutos.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

Cuidado con las traiciones porque pasarán todo el día por tu lado, y alguna puede salpicarte. Camina sobre seguro y no confíes tus proyectos a nadie que no te ofrezca absoluta confianza. En el amor, no es el día más indicado para aceptar compromisos.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

Vivirás momentos de gran ternura si dedicas más tiempo a su pareja. Tus allegados podrían exigirte compromisos que has ido eludiendo en las últimas semanas. Ya no tendrás excusa para cumplir con ellos.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

No descuides tu salud, tal vez hayas tentado a la suerte demasiado en los últimos tiempos. Confías demasiado en tu buena estrella y las pequeñas sorpresas pueden llegar en cualquier momento para recordarte que no eres todo lo resistente que tú crees.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

En el trabajo no te cortes a la hora de dar rienda suelta a tus ideas, comprobarás, con asombro propio, más que de los demás, que son mucho más interesantes de lo que creías. Puedes sufrir molestias en las articulaciones.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

El equilibrio que te caracteriza puede tambalearse ante un percance laboral que pondrá a prueba tu capacidad de aguante. En lo sentimental, sacarás el máximo provecho de una cita inesperada. Los astros te apoyarán en todo momento.

PISCIS (22 de febrero – 20 de marzo).

Salir a estudiar o trabajar al extranjero puede dar un poco de miedo, pero si se te presenta la oportunidad no lo dudes, sobre todo si necesitas aprender otro idioma. Te servirá para conseguir una visión más amplia del mundo en el que vives.