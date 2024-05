¿Qué bencina usar según mi tipo de vehículo?

Ante el gran número y variedad de autos y otro tipo de vehículos en el mercado, es recomendable conocer todos los tipos de octanajes, su valor y cuál es el indicado. Antes de especificar qué octanaje es indicado para cada tipo de auto, debemos conocer qué significa que la bencina sea de 93, 95 o 97 octanos. El octanaje es un indicador sobre cuánto se puede presionar la gasolina antes de explotar, y habitualmente es un indicador de su calidad, es decir, una bencina con menor octanaje indica que necesita menos presión en el pistón para detonar.

En términos más complejos, es la proporción de la fusión de isooctano y heptano, pues al primero se le asigna un valor antidetonante de 100 y al heptano de 0. Es decir, si se habla de un octanaje de 95 es una mezcla de 95% de isooctano y 5% de heptano.

La bencina de 93 octanos es la de menor capacidad antidetonante, pues está compuesto por 93% de isooctano y 7% de heptano. De la misma manera, es la más barata por litro en Chile. Su valor tiene relación a su uso, pues solo deben ser utilizados por los autos que necesitan gasolina de 93. En cambio, los autos con motor hecho para este tipo de gasolina tienen libertad de usar otros octanajes sin consecuencias en su motor, ya que estos tienen más capacidad antidetonante.

La de 95 octanos es el tipo de bencina, compuesta por 95% de isooctano y 5% de heptano. Este octanaje puede ser empleado sin problemas por autos que recomienden las de 93 y 95. Mientras que, los automóviles que indiquen la utilización de bencinas de 95 pueden utilizar también gasolina de 97 sin consecuencias.

Finalmente, la bencina con un octanaje de 97 no es la de mayor pureza, como suelen decir, sino que simplemente tiene mayor capacidad antidetonante por su compuesto de 97% isooctano y 3% heptano. Este tipo de gasolina puede ser utilizado por todos los autos, pues no existirán consecuencias negativas al utilizar bencina de mayor octanaje que lo indicado en el auto. Sin embargo, los autos que indican explícitamente el uso de este octanaje no deberían ocupar otros.

¿CÓMO REVISAR EL OCTANAJE DE MI VEHÍCULO?

Cada motor necesita un octanaje de bencina específico o mínimo para funcionar de manera correcta, así que es necesario que sepas qué tipo de gasolina necesita tu vehículo.

Para conocer qué bencina es ideal para el motor de tu auto debes verificar la tapa del depósito de gasolina, donde probablemente un sticker indique el tipo necesario. De lo contrario, si esta información no aparece o el sticker se desprendió, puedes encontrarla en el manual del propietario que entrega cada marca.

Muchas personas cargan gasolina de un menor octanaje por su precio, al ser más económico que aquellos combustibles de un octanaje más alto. Esto puede tener consecuencias negativas para el motor del auto. El mayor problema que sucede por esto es el picado de bielas, dado que, al usar una mezcla con menor capacidad antidetonante, esta explota antes del chispazo de la bujía, lo que produce desperfectos en las bielas y pistones del auto. (Fuente: HDI Seguros)