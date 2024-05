Diputado Diego Schalper: Llegar sin candidato único sería un fracaso.

Estamos en tiempo de definiciones, al menos en cuanto a los nombres de los candidatos para las elecciones de concejales, alcaldes, cores y gobernadores regionales. En este sentido son varios los nombres que ya comienzan a sonar y diversos los mecanismos que se proponen para definir sus nombres, especialmente en aquellos lugares donde no hubo acuerdo para primarias.

Así el diputado Diego Shcalper llegó hasta los estudios de El Rancagüino Tv donde no sólo entregó algunos nombres de candidatos de RN, sino que aseguró que no llegar con candidatos únicos por parte de todas las fuerzas de oposición para alcaldes y gobernadores sería “un fracaso de la negociación”. Negociación que en este momento esta en pleno desarrollo y donde seguramente los dichos del diputado serán parte del debate interno que las diversas fuerzas políticas están dando en estos días.

El primero de junio es la cuenta pública nacional y en las dos cuentas públicas anteriores O’Higgins prácticamente no fue nombrado.

No existió, esa es la verdad.

¿Se espera algo distinto para esta vez? ¿Cree que será distinto?

Mire, yo tengo que hacerle una confesión. Yo le hice ver al ministro Elizalde que era muy importante para los sectores agrícolas, para los sectores mineros, para los sectores de los servicios, para la descentralización en general, que el presidente ojalá le dedicara, aunque fuera un espacio no tan rimbombante, pero sí muy preciso, en anuncios a cada una de las regiones del país. Él siendo un presidente que viene de una región como la región de Magallanes, él debiese aprovechar la oportunidad que él tiene. Puntualmente en nuestra región, hay varios proyectos de desarrollo, embalses, todo lo que tiene que ver con la Carretera de la Fruta, para qué decir el Paso Las Leñas, que nos encantaría que hubiera alguna noticia con eso.

Comentaba con los exportadores, todo lo que es el combate a la mosca y la fruta, que es un tema que se nos viene, o lo que sea. Pero tengo que confesarle que tengo muy pocas expectativas de eso,

PRIMARIAS

Un poquito después del 1 de junio se viene el 9 de junio que son las primarias donde la derecha solo tiene primaria en Machalí.

En Machalí tenemos ahí una disputa entre dos candidatos independientes, yo la verdad de las cosas es que voto en Machalí y como pocas veces en política me voy a reservar por quien voy a votar porque son dos candidatos independientes, los conozco bien a los dos, creo que los dos harían un buen desempeño y el día 9 tomaré la decisión de por quién voy a votar.

¿Y qué pasó? ¿Por qué no hubo primaria en otras comunas?

Hoy día tenemos un problema que es importante, como las primarias son con voto voluntario y las elecciones generales con voto obligatorio, el problema que se puede generar es que el candidato que gana, gana con tan pocos votos que en la práctica es un triunfo pirro, porque da la sensación que convocaste muy poca gente. Segundo, las primarias tienen, cuando hay dos candidatos competitivos, una gran virtud. Dirimen ese problema, pero también tienen un gran problema, que es que esos dos normalmente quedan friccionados de cara a la elección general. Entonces, yo en esto quiero ser bien franco soy pro primarias cuando se necesitan, pero no soy así un primario, o sea, no soy fanático de las primarias. Por lo tanto, hay que ir viendo comuna por comuna qué es lo mejor. Aquí en Rancagua, por ejemplo, estoy claro que la candidata para mi gusto más competitiva es Maricarmen Orueta. Creo que lo haría extraordinariamente bien, que tiene proyecciones de poder ganar. Me imagino que los socios tendrán otros candidatos.

Ya no hicimos primaria y bueno, veamos quién es el candidato más competitivo. Cosa distinta pasa en Rengo, por ejemplo. En Rengo, afortunadamente, todo el bloque le dio su apoyo a Enrique del Barrio, que me parece que es naturalmente mejor aspectado. En el caso de Granero entiendo que también estamos todos entusiastas con la candidatura de Iñaki Bustos. O sea, en el fondo, en aquellos lugares donde hay una persona perfilada, yo creo, Luis Fernando, que hace bien… Estoy hablando de mi provincia, de la provincia de Cachapoal, obviamente.

CANDIDATOS UNICOS

Pero ¿cómo se dirime el caso, por ejemplo, específicamente en Rancagua? El senador Macaya no lo dijo tan claramente, pero insinuó el apoyo a Eduardo Soto, usted dice que la candidata de RN es Maricarmen Orueta, podrá haber otro de algún otro lado… ¿Cómo se dirime si no es con primaria , con una encuesta?

La primera gran pregunta es quiénes quieren ir por el pacto. Porque ahí, claro, yo no tengo muy claro si todos los candidatos que se han mencionado, que son evidentemente de derecha, quieren ir como parte del pacto. Entonces eso es lo primero que hay que despejar y es una decisión que obviamente cada candidato va a tener que tomar. Después tenemos que tomar una decisión sobre la base de dos indicadores. Primero, me parece a mí, ¿quién ofrece perspectivas de futuro para Rancagua de mejor manera? Y segundo lugar, ¿quién es más competitivo desde el punto de vista de su capacidad de llegar a ser alcalde? En las elecciones municipales, aprovecho de decirlo también para las elecciones de gobernadores, porque aquí se ha dicho que como en las elecciones de gobernadores uno puede pasar a segunda vuelta, por decirlo así, es razonable llegar con dos candidatos. Falso. Lo razonable es llegar con un candidato, porque cuando usted llega con dos candidatos, la brecha que se produce entre el que gana la primera vuelta, probablemente oficialista, y los otros dos que pasan la segunda vuelta, pero con los votos divididos, es tan grande que se hace difícil. Y, de hecho, a veces pasa una cosa loca, que es que los dos opositores sumados sacan más que el que pasa segunda vuelta en primer lugar. Entonces, Yo creo que hay que ir con el candidato más competitivo, el candidato único. En el caso de la gobernación regional, yo quiero sincerarlo, o sea, a mí me parece que a medida que se iba despejando la conversación, efectivamente en su minuto sonó el nombre Felipe Uribe, él mismo se encargó de señalar que él no está disponible por una razón muy plausible, razones familiares, razones personales, pese a su excelente trayectoria, y yo creo que hay un candidato que ha ido construyendo un espacio interesante, que es Juan de Dios Valdivieso, que creo que por ahí podríamos encontrar un camino que permita un abanico donde se sientan lo suficientemente cómodos los distintos mundos. Entonces, al final, yo insisto, tenemos que buscar un candidato único. Y eso, obviamente, requiere mucho diálogo, mucha generosidad y mucho sentido de realidad.

Incluyendo a Republicanos, ¿no? Donde vemos que Lenin Arroyo está absolutamente ya desatado en su campaña.

Todos tienen obviamente sus méritos y sus argumentos. En eso yo no voy a ser nunca alguien que descalifique a algún candidato. Pero la pregunta del millón es ¿quién es más competitivo? ¿Quién tiene la fuerza para llevar adelante una campaña? Yo que he sido candidato, créame, levantar una campaña no es algo… La gente de repente piensa, o algunos candidatos piensan que es una cosa muy simple. Están equivocados. Y lo tercero es ¿quiénes logran hacer… que estén lo suficientemente cómodos todos los mundos. Obviamente, si alguien es, por decirle, de Renovación Nacional y le toca votar por un candidato que en esa comuna es de tal y cual partido distinto, Renovación Nacional, le habría gustado a alguien de Renovación Nacional, pero ese no es el punto. Es que nosotros tenemos que tener la generosidad para que el mundo de Amarillos y Demócratas, la oposición de Chile Vamos y el mundo de Republicanos tenga un candidato único, equilibradamente, de acuerdo a lo más competitivo, si no lo otro es darle una oportunidad de oro a la izquierda, que hoy día está concursando por el 30% del país, para poder hacerse algunas municipalidades.

Repito la pregunta, ¿y cómo se define eso si no es a través de una primaria que le da la fuerza?

Eso es caso a caso. En algunos casos la primaria es aconsejable, en otros casos yo creo que lo razonable es mirar encuestas, mirar indicadores, y en otros casos reconocer que hay un candidato más perfilado que otro. Y eso a veces va a favorecer a Republicano, a veces va a favorecer a Chile Vamos, a veces va a favorecer a los mundos de centro izquierda que concursan en el mundo de las oposiciones, porque yo creo que Amarillo y Demócratas es un mundo que es tradicionalmente de centro izquierda, pero que no se siente cómodos con un gobierno que trata de concursar por el 30% del país. Entonces, yo lo que pido a los que están tomando las decisiones, nosotros tenemos obviamente nuestra opinión, pero las decisiones las toman las directivas, los consejos, que busquemos el candidato más competitivo y candidato único. Llegar con dos candidatos a primera vuelta de gobernadores regionales, yo no lo comparto y creo que es una pésima idea.

COMPETENCIA TOTAL

¿Y de qué plazo van a estar negociando hasta el último momento?

A mí que me tocó negociar los casos más complejos, esto desde la experiencia, nosotros tenemos que terminar la primaria, ahí se consolida un tema y después hay que darse el mes de junio y a fines de que en junio se podrán desplegar los que quieran hacer. Se hace una encuesta en aquellos casos más complicados y esa encuesta pasa a ser vinculante. ¿Y cómo se hace una encuesta que deje tranquilo a los distintos candidatos? Y se acabó. Porque esto no puede ser una letanía eterna. Y yo creo que los casos más complejos son los que vamos a tener que hacer. Decirle, mire, usted quiere, usted quiere, efectivamente tiene credenciales, despliéguese durante el mes de junio y a fines de junio hacemos un catastro y tomamos la decisión. Y eso es lo que creo que hay que hacer. Cualquier cosa distinta, le insisto, llegar con dos candidatos a gobernadores regionales o en algún municipio es un fracaso de la negociación.

También mucho se habla de las candidaturas de alcaldes, de los gobernadores regionales, de refilón de las de concejales, pero como que nadie habla de los consejeros regionales y que son sumamente importantes.

Son sumamente importantes. Son los que aprueban los proyectos de desarrollo regional, los FRIL, los FNR. Yo creo que los CORE tienen una particularidad, que es que como de alguna manera se enmarcan dentro de la elección del gobernador regional, va a ser muy importante que haya un equipo. Y yo lo que he tratado de plantear para, en el caso mío, Cachapoal 1 y Cachapoal 2, es que tengamos equipos que representen a distintos mundos. En el mundo de Cachapoal está el mundo agrícola rural, está el mundo de la minería, que usted sabe que es muy distinto, está el mundo de los núcleos urbanos, que es Rengo, Rancagua, Graneros. Y tenemos que tener candidatos que interpreten esos distintos mundos. Entonces yo lo que le he pedido, especialmente a la directiva de mi partido, es que busquemos candidatos para los distintos mundos. Y ahí no voy a ser yo el que da las primicias, hemos ido encontrando algunas personas dispuestas a dar esos desafíos. A mí me entusiasmaría mucho, por ejemplo, que Lucía Muñoz, que representa un mundo en Rengo, se animara a ser candidata. Pero bueno, tendrán que ir ellos tomando sus decisiones.

La gracia o desgracia de la elección de los Core y también de los concejales es que en realidad uno vota más por la lista que por la persona.

Así es. Claro, como dice usted muy bien, es una gracia y una desgracia porque hay algunos candidatos que tiran la lista… Y obviamente también las listas, las marcas más consolidadas tienen su fuerza. Nosotros, afortunadamente, Renovación Nacional ha ido construyendo un espacio dentro de nuestra región cada vez más creciente y vamos a trabajar incansablemente para que la marca de Renovación Nacional, de Chile Vamos, y más importante todavía, la de las distintas oposiciones, logre una buena representación en el CORE.

¿Y está ya claro, RN, en CORE, Consejales, va a competir sola?

Totalmente sola. Sí, Renovación Nacional, la verdad que llegamos a la convicción, y esto conversaba con nuestros socios, o sea, no es algo que nos hayamos arrancado con los tarros, que en concejales va a ir Renovación Nacional con su lista, y va a ir la UDI con Evópolis con su lista, y en los consejeros regionales exactamente igual.

Con Republicanos la conversación entonces sería solo para alcaldes y gobernadores.

Sí, porque en el fondo, y eso es importante para aclararlo, la elección es mayoritaria, usted tiene que alcanzar el 50 más 1 o acercarse lo más posible hasta allá, en el caso de los gobernadores regionales un 40%. Cuando usted tiene candidatos divididos, la posibilidad de alcanzar ese porcentaje es prácticamente nula. En cambio, en los concejales, la verdad es que funciona una lógica más o menos proporcional y, por lo tanto, al final la competencia total te ayuda a ir incrementando los porcentajes. Entonces, concejales, competencia total. Leal, fraterna, pero competencia total. Y en el caso de los gobernadores regionales y alcaldes, candidatos únicos de la oposición. Ese es mi predicamento y afortunadamente he ido encontrando algún eco en las directivas.

Por lo menos el senador Macaya planteó algo bastante similar en la entrevista que dio acá.

Sí, lo leí en la entrevista del senador Macaya y claro, como es presidente de partido, él tiene una tarea muy importante y estoy seguro que él es consciente de que llegar con dos candidatos a una elección municipal es básicamente un fracaso de la negociación. Perdónenme lo tajante, pero esa es la verdad.

Bueno, Bueno, diputado, entonces estamos en semanas en las que se van a empezar a conocer nombres, porque usted dijo, porque se van a tener que desplegar de cara a esa encuesta.

O sea, yo lo que he dicho, y lo repito aquí, es que yo creo que estamos tarde. Yo creo que hoy día ya debiésemos tener claridad respecto a los nombres. Quizás no en nuestra región, hay que ser justo en nuestra región. Las directivas regionales han hecho un esfuerzo interesante, han hecho un acuerdo bastante transversal y están avanzando bien. Pero a nivel nacional, yo creo que estamos un poco tarde. ¿Por qué? Porque en el fondo, terminar la primaria, ahí ya vamos a volcarnos derechamente a la elección definitiva. Los nombres, ojalá en la gran mayoría de las comunas estén claros, y donde no estén claros, esté claro el marco de cómo esto se va a dirimir. y a partir de ahí terminemos el mes de junio con una nómina clarísima, única, y ahí yo le pido especialmente a aquellos que puedan tener la tentación de querer hacer de esta elección una medición de fuerzas partidarias, que posterguen esa definición. El espacio para eso es el Parlamento. En el Parlamento usted dice, mire, yo voy con mi marca, competencia total, y veamos cuántos parlamentarios elijo, todo lo que quieran. Pero la elección municipal es el minuto en donde tenemos que buscar al más competitivo para que en definitiva la mayoría de los vecinos escoja al candidato a oposición. Eso es lo que al menos creo yo que hay que hacer.