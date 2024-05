Alis Catalán: La ingeniero comercial que asumió el desafío de dirigir el Hospital Regional

Algo más de un mes lleva la Ingeniera comercial Alis Catalán como la nueva directora del Hospital Regional Dr. Franco Rivera Zunino, quien llegó a enfrentar una serie de desafíos inmediatos y a largo plazo. Uno de los retos más urgentes es la reducción de las listas de espera, que afectan a más de 130 mil personas en especialidades y 30 mil esperando cirugías. Catalán está trabajando en implementar estrategias como la optimización de horarios, refuerzos de equipos y operativos los fines de semana, en colaboración con universidades y asociaciones.

Otro desafío significativo para su gestión es la crisis de especialistas en el recinto de salud, para lo que se ha establecido una mesa de trabajo regional que incluye a los entres de salud y universidades para abordar la formación de especialistas en áreas críticas.

En cuanto a la campaña de invierno, el Hospital Regional ha visto un aumento en las consultas por influenza y enfermedades respiratorias agudas, especialmente en adultos.

¿Quién es Alis Catalán y cómo llega a la región?

R.- Soy Alice Catalán, una mujer que ha desarrollado toda la carrera profesional al ejercicio de la salud pública. Soy contadora auditoria, ingeniero comercial. Empecé a trabajar muy joven en salud, como alumna en práctica y me quedé en este sistema porque la verdad me conmovió, me gustó muchísimo el poder aportar a la sociedad y al desarrollo de la salud. He trabajado en diferentes cargos directivos, tanto en el Servicio de Salud de Valparaíso, San Antonio, Viña del Mar, Quillota. También en Santiago, en el Hospital San Juan de Dios. Esa ha sido mi trayectoria laboral.

Soy oriunda de Llayllay, en la región de Valparaíso y ahora me encuentro trabajando acá en Rancagua porque quise dar un desarrollo a mi carrera. Una nueva región. Quise desafiarme en nuevos escenarios, en nuevos roles; y por lo tanto, vislumbré que ésta iba a ser una oportunidad importante.

¿Si se pudiera referir a sus desafíos corto, mediano y largo plazo?

R.- Claro, el Hospital Regional Dr. Franco Rivera Zunino, es un tremendo desafío, primero que todo por las listas de espera. Esto es algo que es conocido a nivel nacional, a propósito de lo que ha sucedido en otros establecimientos en Santiago y que han dado origen a una fiscalización a nivel nacional; por lo tanto, ese es un desafío en el corto plazo. Reducir las grandes listas de espera que tenemos de pacientes tanto para intervenciones quirúrgicas como también para consultas nuevas de especialidad.

LISTAS DE ESPERA

En especialidades hay más de 130 mil personas esperando por una hora…

R.- Sí, exactamente. Y bueno, en eso tenemos que abordar tres estrategias fundamentalmente. Primero es optimizar nuestra producción al interior del Hospital con los horarios, reforzando equipos, haciendo operativos los fines de semana. En eso el Servicio de Salud O’Higgins nos ha apoyado en el enlace con sociedades y con universidades para en las próximas semanas tener organizado una serie de operativos. Recientemente este sábado tuvimos uno de dermatología donde participó la Universidad de Santiago de Chile. Esa es otra estrategia y bueno, lo otro también la asociatividad pública y privada. El número de pacientes que tenemos y poder lograr el punto de inflexión en la rebaja de la lista de espera debe ser también con una externalización de pacientes.

Si porque en cirugía no es menor tener más de 30.000 personas esperando por una intervención….

R.- Sí, las cifras son altas y por lo tanto, hay que usar todas las estrategias posibles para poder reducir la lista de espera, porque sabemos lo que esto significa para las personas, para sus familias y también para la economía de la región.

¿Cuál es su mensaje a las miles de personas que llevan años esperando por una cirugía o una hora de especialista?

R.- Primero que todo, que tengan un poco más de paciencia. Vamos a generar las estrategias para poder comunicarnos con ellos, para poder actualizar todo lo que se refiere a sus exámenes, a sus datos de contactabilidad y de manera de tenerlos preparados para poder abordar a través de cada una de estas estrategias y poder solucionar sus casos.

Hace unos meses al interior del HRFRZ se desató una crisis por falta de especialistas en diversas materias ¿en qué está ese tema?, ¿Todavía estamos al debe con especialista?

R.- Sí, todavía hay una brecha. En eso se ha instaurado una mesa de trabajo regional donde participa la Seremi de Salud, la Dirección del Servicio de Salud, las universidades presentes en la ciudad, de manera tal de poder establecer cuáles van a ser los programas de formación en aquellas especialidades que tienen brecha. Adicional a esto, como hospital igual seguimos en la búsqueda de especialistas y de manera tal de atraerlos a la región. Y ese es uno de los grandes desafíos a mediano y largo plazo, es transformar este hospital en un polo de desarrollo que sea atractivo para diferentes profesionales el venir a desarrollarse en este hospital.

¿Y cómo están trabajando en que sea una región atractiva para los especialistas venirse acá?

R.- Eso lo estamos diseñando recientemente. Hay que recordar que llevo recién un mes en el cargo. Eso va a ir de la mano de un proceso de planificación estratégica que el hospital va a realizar y de manera de que es uno de los objetivos trazadores que tenemos presentes.

CAMPAÑA DE INVIERNO

A nivel nacional, la circulación de virus respiratorio está alta ¿Cómo está manejando esa parte el Hospital? ¿Ha habido mucha demanda de consultas?

R.-Sí, vemos que las últimas dos semanas ha habido un aumento progresivo de consultas por Influenza y por enfermedades respiratorias agudas. Eso ha implicado que tenemos que reforzar el área adulta. A diferencia de lo que se observó a nivel país el año pasado, donde estaba el Virus Respiratorio Sincicial más presente en la población pediátrica infantil, este año se observan cifras muy parejas en lo que es población infantil, es decir, no aumentado. No así en los adultos donde ha ido aumentando bastante.

Hemos tenido que iniciar un refuerzo de algunos turnos y tenemos planteado también aumentar camas para recibir a esos pacientes que necesitan hospitalización por neumonía específicamente. Además de nuestra estrategia de hospitalización domiciliaria, donde nuestros equipos de profesionales salen a la comunidad, se han aumentado también esos cupos de hospitalización. En eso, ha existido flexibilidad de parte de los equipos del hospital para ir transformándose de acuerdo a las necesidades que se van evidenciando en este desarrollo epidemiológico.

Para este ítem y para la región se habrían solicitado mil millones de pesos y solo se asignaron 300, lo que produce un desmedro en refuerzos de funcionarios e insumos. ¿Cómo está trabajando el HRFRZ campaña de invierno?

R.- El hospital había hecho un planteamiento de 500 millones de pesos, de los cuales nos asignaron aproximadamente 200. Hemos solicitado también una expansión por las necesidades que se están observando y eso está en evaluación y en negociación con la Subsecretaría a través del Servicio de Salud.

Entonces, ¿supongo que el refuerzo que tiene que llegar está repercutiendo en los funcionarios con el costo que se necesita para manejar y avanzar la campaña de invierno?

R.- Claro, pero hasta el momento no hemos tenido dificultad para hacer un refuerzo de esos turnos respectivos.

Es importante hacer un llamado a la comunidad a fortalecer la vacunación. Tenemos metas que cumplir y en eso la invitación a que las personas que están en la población de riesgo que se vacune, porque eso los va a proteger e incide en que no van a llegar tantas personas a ser consultantes de nuestra unidad de emergencia o que posteriormente requieran una hospitalización.

¿Cuál es la situación de Farmacia y el quiebre de stock en medicamentos?

R.- En eso vamos a modificar respecto a cómo son los contratos de provisión que existen en estos momentos en el hospital, de manera de poder tener contratos de suministro que impidan tener estos quiebres. Eso es algo que estamos trabajando con la Subdirección Administrativa.

¿Y respecto a la pérdida de medicamentos vencidos que se tuvieron que botar hace poco en el hospital?

R.-Respecto a eso, es una gestión que tienen que hacer siempre los equipos técnicos en revisar los stocks que existen y en eso que existe una programación de las compras adecuadas a las necesidades. Eso no debería pasar en el futuro.

Esperemos que en su gestión no pase más…

R.- Eso también lo espero yo y es mi deber también controlarlo.

LOS GREMIOS

¿Cuál es su mirada frente a la relación con los funcionarios del Hospital?, ¿cómo va a hacer su forma de trabajar con los gremios?

R.- En eso se realizó la reunión protocolar la primera semana que llegué al cargo y ya se generaron las agendas de trabajo. Posterior a esa reunión, hemos realizado reuniones con cada una de las asociaciones gremiales de manera de escuchar cuáles son sus requerimientos, los análisis que hacen de las diversas unidades del establecimiento, y lo que hemos definido es que vamos a tener un programa de trabajo de puertas abiertas; y por lo tanto, avanzando en ciertas temáticas que son importantes y relevantes para ellos, los funcionarios que representan y también para nosotros como hospital.

Le consulto porque la semana pasada tenía una reunión multigremial que fue suspendida ¿va a haber una nueva instancia?

R.- Sí, por supuesto. Esa reunión tuvo que ser cambiada porque fui citada a la reunión con la Subsecretaría de Redes Asistenciales en conjunto con el Hospital de San Fernando y la Dirección del Servicio de Salud y en esa reunión íbamos a exponer ciertas modalidades de trabajo. Pero las reuniones generalmente se realizan siempre, todas, y las que son modificadas, es porque hay una instrucción superior.

¿Cómo va abordar las denuncias de maltrato laboral que existen al interior del Hospitaal?, ¿se seguirá reubicando a la víctima y no así al ente agresor?, ¿Qué pasa con los sumarios pendientes al interior de HRR?

R.- En eso estamos trabajando un equipo multidisciplinario, ya que está integrado por profesionales del área de Recursos Humanos, de Jurídico, donde también hemos pedido orientaciones a la Dirección del Trabajo en virtud de la próxima entrada en vigencia de la Ley Karin (1 agosto), y por lo tanto, vamos a establecer cuál va a ser la forma de abordar e intervenir esos procesos.

En la práctica hoy en día se hacen orientaciones, intervenciones y también hay sumarios administrativos al respecto. En lo particular pienso que, si bien los sumarios tienen que realizarse en algunos eventos, no generan la solución a la causa de origen. Y en eso hay que hacer intervenciones y hay que entregar competencias a jefaturas, a supervisores que están viviendo un cambio de paradigma. Hay que recordar que en el hospital tenemos jefaturas de diversas formaciones, de diversas edades, y el mundo ha cambiado y exige hoy otro estilo de liderazgo. Y no todas las personas están preparadas para eso. En eso como institución, como hospital, tenemos que entregar las herramientas para que las personas que están a cargo de dirigir otras personas puedan hacerlo en ambientes saludables, con el respeto que eso se merece y eso se hace a través de capacitación, de coaching, de intervenciones.

Y que no quede solo en acompañamiento como queda ahora…

Exactamente, que no quede solamente en acompañamiento o en un sumario administrativo.

