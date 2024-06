HORÓSCOPO DEL SÁBADO 1 DE JUNIO.

Por Ignacio Teodoro.

ARIES (21 de marzo – 20 de abril).

Mal momento para comprometerte a ningún plan del fin de semana. Hoy será un día de muchos cambios y tendrás que adecuarte a ellos sin la menor queja. Quien no se adapta con tanta facilidad a una vida con tantos sobresaltos es tu pareja, y debes explicarles los motivos.

TAURO (21 abril – 20 mayo).

La noche ha hecho estragos en tu estado físico. Y no es que no hayas descansado, aparentemente sí que lo has hecho, pero la realidad es que tu actividad mental ha sido intensa y no ha cesado ni un instante. Déjate llevar por los consejos de un amigo en cuanto a sentimientos se refiere.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

El deporte puede cambiar radicalmente tu estado de ánimo. Estarás dispuesto a hacer el mayor de los esfuerzos porque sabes que después te vas a sentir mejor. El cuerpo te responderá mejor de lo que esperas y quedarás satisfecho de ti mismo.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

Jornada especialmente favorable para todo lo que tenga que ver con el contacto con la Naturaleza. Facilidad para un viaje o para preparar las vacaciones. Prueba a practicar algún juego al aire libre con la familia o amigos, lo pasarás en grande.

LEO (23 julio – 22 agosto).

Te vendrán hoy muy bien algunos cuidados especiales, unos mimos que te saquen del bajo estado de ánimo en el que andas. Aunque te creas muy independiente, siempre tendrá a alguien que te cuide hasta en los caprichos. Toma nota para devolver en su día.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

Las actividades en las que la mente se mantenga relajada y sea el cuerpo el que te guíe llenarán tu espíritu de aire fresco, dando frescura a las partes más asfixiadas de tu mente. Es el día adecuado para la soledad y contacto con la naturaleza.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

Una persona especial podría cruzarse en tu camino y hacerte dudar de las bases de tu relación sentimental. Viejos anhelos casi olvidados pueden rebrotar, pero no te dejes deslumbrar y valora muy detalladamente

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

Si aun no tienes compromiso, puede que no estés así mucho tiempo. Tu carisma y atractivo estarán en pleno apogeo, y deslumbrarás a todo aquel que se te aproxime. El momento puede mejorar bastante con el buen humor que irradias.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

Procura dedicarle un poco más de tiempo a tu vida privada. Ahora que llega el fin de semana es un buen momento para desconectar y explotar tu faceta divertida y amorosa. Te encuentras bien de salud, pero no abuses del alcohol.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

Dedicarás buena parte de la jornada a realizar tareas caseras y reparaciones. Cuidado con las herramientas, es mejor que no intentes determinadas técnicas que no controlas, siempre habrá algún amigo que pueda echarte una mano.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

Estas ansioso por conocer tu inmediato futuro en el trabajo, pero no tengas prisas por los cambios y no te precipites en aceptar lo primero que te ofrezcan. Si tienes un poco más de paciencia, los resultados serán mejores.

PISCIS (22 de febrero – 20 de marzo).

Periodo muy intenso para tus relaciones amorosas. Estarás hecho un auténtico lío con varias personas a la vez rondándote la cabeza y para colmo, no es sólo el amor, sino que el poder y las ambiciones también influirán en ese laberinto. Buen día para cambiar hábitos de comida.