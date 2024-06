Seguridad y proyecto de ley para aborto legal marca la cuenta pública del Presidente, Gabriel Boric

Este sábado el Presidente de la República, Gabriel Boric, dio cuenta al país el estado de la nación con la óptima convicción de estar resolviendo los problemas de la Patria adujo. Entre los puntos más importantes, destacaron la Migración ilegal, indicando que Chile ha reforzado su control pese a lo extenso de la frontera, con un plan de empadronamiento. Urge crear mecanismos para defenderse del crimen organizado, pero no lo paralizara, sostuvo, ya que se debe actuar con lucidez y racionalmente, considerando que cuando próspera el crimen organizado, lo hace debido a las debilidades del país, como la violencia en colegios, barras, malos tratos a mujeres y niños. El adversario es la violencia y depende de alejarla de la sociedad en todas las dimensiones, adujo.

Seguridad:

Boric indicó que es la obligación del Estado brindar la seguridad a las familias, es un derecho, por lo que tiene que ser un proyecto de Estado que comprometa a todos, para derrotar la delincuencia se debe actuar con unidad, atacar causas y consecuencias de la criminalidad. Primordial es una reforma y modernización de las policías, con mayor dotación, con 899 nuevas plazas en carabineros, además de un reconocimiento monetario a la labor que realizan carabineros, con un aumento de gravitación, lo que será hasta un sueldo adicional al año. Reforzar el control ético en las instituciones para prevenir conductas que enlodan el prestigio de las instituciones también es fundamental. El desarme es fundamental para enfrentar la delincuencia destacando el plan Calles sin Violencia, con el apoyo de Fiscalía.

Para el segundo semestre de este año habrá un plan de infraestructura carcelaria, con el objetivo de enfrentar el hacinamiento y aumento de la población carcelaria, el fin es evitar que desde las cárceles se sigan planeando delitos, todo ligado con una política de reinserción social.

Destacó lo negativo que significa la violencia que sufre la mujer, el reforzamiento de las fronteras del norte del país, con un empadronamiento de más de 182 mil personas. “Quienes vengan a delinquir y vulnerar leyes no son bienvenidos en el país”. También destacó que se avanza en el nuevo Ministerio de Seguridad, lo que se espera para el año 2025.

Crecer con equidad y cohesión social:

El 2024 cree que es el año de la reactivación de la economía con una ambiciosa cartera de inversión pública, con una proyección de crecimiento del 2,7%. Sobre el desarrollo de la Pymes, la nueva ley de compras públicas ayudará a ellos, enfocada a Pymes regionales y aquellas que tengan innovación. Destacó la concreción del aumento del sueldo mínimo a 500 mil pesos, los que se consiguió mediante el diálogo y sin afectar el empleo, reducir la jornada laboral a 40 horas otro tema que destacó el Presidente, lo que permite construir familia y descansar. Asume un compromiso sindical para la negociación colectiva multinivel, lo que permitirá extender el alcance de la negociación colectiva. “No a la discriminación de género, a igual trabajo igual pago para las mujeres”, sentenció.

Derecho a la vivienda:

600 mil soluciones habitacionales es lo que requiere el país, indicando que a la fecha se han entregado 122 mil viviendas y están en ejecución otras 120 mil, esto durante su Gobierno, dejando además al término de su mandato 100 mil en proceso de entrega para el próximo mandato. Destacó la implementación de buses eléctricos para la comuna de Rancagua, lo que se refleja en una mejor calidad de vida para las personas.

Anuncios

Trabajo con gobiernos locales:

Sostuvo que los recursos deben ser destinados a las necesidades de las familias, por ejemplo, con la ley del Royalty, recursos para las necesidades esenciales de las comunas. Más de 93 mil millones de dólares se están distribuyendo a comunas donde el cobre es fuente de trabajo. Destacó el proyecto de reforma de impuesto a la renta donde asegura que quienes tengan más, paguen más.

Anunció la puesta en marcha del sistema nacional de cuidados, Chile Cuida, donde el Estado reconoce y apoya quienes desarrollan esta labor, disponiendo de recursos para las 76 mil personas que requieren de cuidados y aliviar la carga de sus cuidadores, con apoyo y atención para cuidadoras, quienes muchas veces postergan su vida personal, donde una ventanilla única municipal atendrá todos sus trámites, entre otros beneficios. “En una sociedad que está envejeciendo es crucial que asumamos los cuidados en materia colectiva”.

Creación de una comisión especial para las víctimas que sufrieron abusos mientras estaban bajo la custodia del Servicio Nacional de Menores (Sename), otro tema que abordó Boric, así como la revisión de la ley de Trastorno del Espectro Autista, para destinar más recursos para ella, citando como ejemplo lo que ha conocido en la comuna de Rancagua con familias que tienen a niños con autismo.

Impulsará la ley de eutanasia como un acto de respeto y empatía, sumado a que se ingresará un proyecto de ley de aborto legal para avanzar y no retroceder. “Las mujeres de Chile meren su derecho a decidir”.

Pensiones dignas para la vejez, invitando a ponerse en los zapatos de quienes poseen una pensión miserable, también fue un tema abordado.

Crédito Aval del Estado:

Adujo que ha sido una política que cumplió un rol en el acceso a la educación superior en las últimas décadas, pero adolecía de graves falencias. Por eso, junto con la política de gratuidad, cree que Chile requiere un nuevo sistema público de financiamiento de la educación superior. “En septiembre ingresaremos al Congreso un proyecto de ley con un nuevo sistema público de financiamiento que reemplazará al Crédito con Aval del Estado y el Fondo Solidario. Este dará una solución progresiva y justa a los deudores y reconocerá especialmente a quienes han cumplido con sus deberes de pago y a quienes no han podido cumplir por no tener ingresos para hacerlo, que son la gran mayoría de los actuales deudores. Este proyecto será gradual, progresivo y autocontenido, no requiriendo recursos del Pacto Fiscal”.

Deuda Histórica de los profesores:

Se enviará un proyecto de ley, cuyo financiamiento será gradual y no estará sujeto al Pacto Fiscal, que ofrecerá una reparación a todos los afectados por esta deuda, partiendo por los mayores de 80 años.

Anuncios

Anuncia el camino para que Chile sea candidato de los juegos olímpicos del año 2036, proyecto de Estado y que invita a soñar por este desafío.

Codelco:

Boric adujo que la minería del cobre es y sigue siendo un puntal de nuestro desarrollo. 2Codelco, en un contexto de alta demanda y muy buen precio, se ha puesto la meta de aumentar su producción de mediano plazo para lo que ha sido necesario realizar proyectos estructurales difíciles y postergados por demasiado tiempo. A 2030, la estatal sólo trabajará con energías renovables. Así, Codelco seguirá siendo una empresa que enorgullece y prestigia a Chile. Y porque queremos aumentar el valor de lo que exportamos, quiero reafirmar aquí mi compromiso de entregar a la región de Atacama y a Chile entero una nueva y moderna fundición de cobre”.

Inteligencia Artificial:

Para Boric, la inteligencia artificial puede ser un gran copiloto, y bien utilizada puede aumentar nuestra productividad. “Para ello necesitamos capacitarnos, crear nuevas habilidades y seguir avanzando en una legislación donde mayor productividad no signifique más horas de trabajo, sino una mejor conciliación de la vida familiar y laboral”.

Institucionalidad más robusta y eficaz:

“Incrementamos los fondos para los Centros de Alerta Temprana de Senapred y creamos el Consejo Nacional de Desarrollo Territorial. Y debemos hacer más. Insto a la pronta aprobación en el Congreso de la Ley de Incendios forestales y rurales, y la Ley que crea el Servicio Nacional Forestal, que reemplazará a Conaf con mayores facultades”.

Plan Nacional de Búsqueda, Verdad y Justicia.

Boric sostuvo que a través de este “asumimos que es el Estado de Chile el responsable de esclarecer las circunstancias de desaparición y/o muerte de las víctimas de desaparición forzada, apoyar los procesos judiciales y mantener viva su memoria. En su diseño participaron las organizaciones de derechos humanos y de familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, quienes por primera vez dispusieron de un espacio institucional para asesorar y hacer recomendaciones al Estado.

“El trabajo de Reparación Integral de Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos durante el Estallido Social no se ha detenido. Este incluye la elaboración de un catastro de víctimas, derivación de las víctimas a programas de atención médica, apoyo psicosocial, asistencia social y asesoría legal”.