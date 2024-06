La Tercera Cuenta Pública de Gabriel Boric: Destacando logros y Generando Controversias

Dr. Jorge Astudillo Muñoz, académico de la carrera de Derecho UNAB, Sede Viña del Mar

El 1 de junio, el Presidente Gabriel Boric presentó su tercera cuenta pública, la penúltima de su mandato. En este evento, Boric destacó una serie de logros significativos de su gobierno en diversas áreas, desde seguridad hasta economía, pasando por el desarrollo sostenible y los derechos humanos. Además, realizó una serie de anuncios que generaron controversias, especialmente con la oposición.

En seguridad, Boric informó una reducción del 37% en la violencia en la zona sur de Chile en comparación con los dos años anteriores. Además, destacó que el presupuesto para seguridad pública aumentó significativamente, con los mayores incrementos en ocho años. También señaló que se aprobaron 55 leyes relacionadas con la seguridad (omitiendo que varios de estos proyectos emanan de mociones parlamentarias y del gobierno anterior) y dio cuenta de la implementación del Plan Calles sin Violencia, que redujo la tendencia al alza de los homicidios en un 6%. Además, anunció un Plan Maestro de Infraestructura Carcelaria.

En otro ámbito, el Presidente destacó la reactivación de la economía chilena, con una inflación reducida al 4% y la creación de más de medio millón de nuevos empleos. Con todo, a estas alturas resulta paradójico que Boric destaque la labor seria y profesional de un Banco Central autónomo que hace muy poco tiempo era partidario de reestructurar reduciendo esa autonomía que resulta fundamental para nuestro desarrollo económico. Además, sostuvo Boric, que se ha visto un incremento significativo de la inversión pública y extranjera, con la cifra más alta de inversión extranjera directa desde 2015. La proyección de crecimiento económico para el año 2024 ha sido aumentada a un 2.7%. Estos indicadores son esenciales para la estabilidad y el crecimiento económico de Chile, y reflejan una gestión eficiente en tiempos de desafíos globales, subrayó.

También Boric hizo alusión a temáticas de desarrollo sostenible y derechos humanos.

Sin embargo, uno de los anuncios más polémicos fue el de presentar un proyecto de ley que regule el derecho al aborto legal, como una necesidad para ampliar y respetar los derechos reproductivos de las mujeres. Junto con ello, Boric anunció que pondrá urgencia e impulsará el proyecto de ley de eutanasia y cuidados paliativos que se encuentra en el Senado, describiendo su aprobación como un acto de empatía, respeto y responsabilidad. Estos anuncios provocaron la inmediata reacción de un grupo de parlamentarios republicanos, quienes abandonaron la sesión en señal de repudio. La actitud de estos diputados republicanos constituye una descortesía no solo hacia el Presidente de la República, sino también hacia las instituciones y tradiciones republicanas. En una democracia, no hay temas tabú; todos los temas deben ser discutidos en el Congreso Nacional, y los ciudadanos elegirán a los candidatos que mejor representen sus convicciones morales. En caso de no existir acuerdo, se tomará la decisión a través de la regla de la mayoría. Esta es la esencia de la democracia y el respeto por las diversas opiniones. Valga señalar que para muchos sectores de oposición, este anuncio da cuenta de una especie de alejamiento del primer mandatario de los problemas más urgentes, como la delincuencia y la economía. Es fundamental que, aunque se aborden temas de derechos y libertades, no se pierda de vista la atención a las necesidades más inmediatas y palpables de la ciudadanía.

Finalmente, el Presidente Gabriel Boric se refirió al Crédito con Aval del Estado (CAE) y anunció importantes cambios. Boric indicó que en septiembre se ingresará al Congreso un proyecto de ley para establecer un nuevo sistema público de financiamiento de la educación superior, que reemplazará tanto al CAE como al Fondo Solidario. Este nuevo sistema será gradual y progresivo, pero en ningún momento se habla de una condonación total.

En esta cuenta pública, Boric hace un esfuerzo por destacar los logros de su gobierno, siguiendo una línea muy similar a la observada en las últimas semanas por su equipo comunicacional. Sin embargo, su discurso no aborda de manera adecuada todas las deficiencias observadas en la gestión y manejo de recursos, por ejemplo, el notable aumento del gasto y endeudamiento público, los problemas pendientes en acceso a la educación, el declive de las políticas de inoculación, etc. Además, sigue quedando la sensación de que este gobierno aún no logra entender las verdaderas prioridades más urgentes de la inmensa mayoría de los chilenos. Es posible observar una contundente falta de autocrítica, lo cual es fundamental para mejorar y responder a las necesidades del país de manera efectiva.