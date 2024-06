Reacciones parlamentarias dispares deja en la región mensaje del Presidente Gabriel Boric

Diversas reacciones dejó el mensaje del Presidente de la República, Gabriel Boric, realizado en el Congreso Nacional. Temas como el aborto, el crédito con aval de estado, la inseguridad del país, la eutanasia, marcaron la pauta noticiosa tras el discurso, generando diferentes reacciones de los parlamentarios de la región de O’Higgins, algunos a favor y, otras en contra de las palabras del Presidente. Conozcamos lo que dejaron las palabras del mandatario.

Diputada, Natalia Romero: “Nada escuchamos de cómo buscará disminuir las listas de espera”

“El Presidente Boric desaprovechó la oportunidad de dejar atrás las propuestas refundacionales que contenía su programa de gobierno y anunciar un conjunto de soluciones que sí lograran sintonizar con los chilenos, como en materia de salud, educación, seguridad y vivienda, entre muchas otras. Nada escuchamos sobre la generación de empleos, de cómo buscará disminuir las listas de espera y solucionar los problemas en la educación pública. Tampoco ofreció alguna solución por la falta de cupos en los jardines infantiles y las salas cunas, las dificultades por la que atraviesa la agricultura y el comercio establecido, entre otras urgencias”.

Diputado, Eduardo Cornejo: “El Presidente Boric que escuchamos hoy se asemejó más bien al que era diputado”





“El Presidente Boric que escuchamos hoy se asemejó más bien al que era diputado hasta hace dos años, hablándole sólo a su sector político y anunciando medidas que en nada ayudarán a solucionar los reales problemas de la ciudadanía. Lamentablemente, el Mandatario terminó generando una división innecesaria entre los chilenos, a costa de los seres más indefensos como son los que están por nacer, desaprovechando la gran oportunidad de reimpulsar nuestro país en las áreas donde sí se requieren urgencias”.

Senadora, Alejandra Sepúlveda: “Fueron muy importante los énfasis que se le dio a carabineros y la PDI”

“Creo que fue un buen recuento de todas las acciones que se realizaron este último año, fundamentalmente en torno a la seguridad. El eje más importante que se dio en la cuenta pública fue en seguridad, entendido como seguridad social. Fueron muy importantes los énfasis que se le dio a carabineros y la PDI, sobre todo en el aumento de contingente, que irá progresivamente aumentando, y, de las inversiones o de lo que se ha aumentado en la ley de presupuesto en relación a la seguridad. Hubo mucha mención a nuestra región de O’Higgins, donde el Presidente tuvo contacto o se hicieron algunas inversiones que han sido muy importantes para nuestra región. Lo que marcó también este discurso fue el tema de la eutanasia, el aborto, dos leyes que van a enviar al Congreso y que vamos a tener que estudiar”.

Diputado, Diego Schalper: “Las convicciones ya se dejaron de lado y se impuso la realidad”

“Una cuenta pública dentro de lo previsto, con un Presidente que asume una tesis de realismo sin convicción que en materia de seguridad y materia de economía básicamente hace propio todo aquello que hace pocos años rechazaban y criticaba. Cuando usted me dice que va a tener presencia militar en la frontera, va a combatir la inmigración ilegal, va a tener ley de inteligencia, defensoría de las víctimas, hasta hace dos otros años eso lo votaban todo en contra, entonces, la realidad se les ha impuesto, esto es realismo sin convicción, las convicciones ya se dejaron de lado y, se impuso la realidad. Eso no cala muy bien en la izquierda, por lo que tienen que tirar la agenda valórica para que puedan salir a decir algo. Invito a mi sector político a no pisar el palito porque en lo medular este discurso se resume en tres palabras, realismo sin convicción”.

Diputado, Raúl Soto: “Lamento que la polémica se haya centrado en temas valóricos”

“Creo que fue una cuenta pública con muchos ingredientes que todavía hay que analizar y desmenuzar, pero que fue en términos generales bastante diversa y completa. Por un lado dando cuenta de lo que se ha hecho en materia de seguridad, estabilidad económica, generación de empleo y, mejores condiciones laborales para los trabajadores, cosa que sin duda es algo positivo y a destacar. Pero, todavía creo que falta aún más en esa dirección que está por demostrase en los años que quedan por delante y, por el otro, sin abandonar nunca la posibilidad de ir cambiando y mejorando la vida de los ciudadanos de nuestro país a través de los temas estructurales, las reformas sociales de fondo. Creo que el Presidente ha dado luces o lineamientos generales en cada uno de los temas que de alguna u otra manera van pavimentando el camino con certeza hacia adelante y, espero que exista colaboración de todos los sectores políticos y de la sociedad para resolver estos problemas que tenemos aún pendientes en nuestro país. Lamento que la polémica se haya centrado en temas valóricos donde las diferentes opiniones son respetables y, donde espero que sea el debate democrático el que zanje la discusión”.

Anuncios

Senador, Juan Luis Castro: “Espero que haya cambios legislativos en cuanto a la gobernabilidad de Codelco”

“El discurso presidencial marcó distintos momentos donde nuestra región de O’Higgins fue aludida por distintas temáticas. Quiero destacar que en materia de salud mental, gran prioridad en nuestra zona, se ha definido que este mes de junio ingrese el proyecto de salud mental integral que va a buscar la solución del acceso de miles de personas de nuestra zona que no tenemos un centro de salud cerrado, dedicado a salud mental y que podamos tenerlo, con especialistas que impidan la migración creciente hacia Santiago. Lo mismo que en el caso del espectro autista, donde si bien hay ley, hace un año la implementación ha sido débil. En ese sentido tenemos en Rancagua y muchas comunas de la zona grupos, gente que por años ha estado luchando por al acceso a la educación y a la salud en el marco del TEA y, hoy día no ve la luz. Esto a la zona le hará muy bien cuando se traduzca concretamente los recursos y la implementación”, dijo el senador quien espera que “haya cambios legislativos en cuanto a la gobernabilidad de Codelco, que haya toma de decisiones de como capitalizamos en Codelco de una vez por todas”.

Senador, Javier Macaya: “No es la primera vez que la izquierda usa el aborto para polarizar”

“Chile estaría avanzando a toda máquina, derrotando la delincuencia y con un porvenir maravilloso. Así como en muchas materias se ha logrado cambiar positivamente de opinión, hoy para que de la normalidad pasemos al progreso, se requiere realismo y autocrítica. Hay graves problemas que afectan a la mayoría de los chilenos causados por lo que se ha hecho y dejado de hacer en su gestión y también lo que generaron cuando fueron oposición. Cambiar de posición en temas como pensiones e impuestos es clave. Dejar de hablar a las barras bravas en temas de nicho como el Aborto en que hay muchos proyectos pero saben que los votos no están, también lo es”. Agrega que “no es la primera vez que la izquierda usa el aborto para polarizar, hoy lo hace un gobierno que habla de dignidad, incapaz de vacunar a la población en riesgo, con severos problemas en Salud. La UDI y quienes abrazamos la dignidad de la persona humana lo rechazamos”.