La Tercera Cuenta Pública de Gabriel Boric

El sábado 1 de junio, el Presidente Gabriel Boric presentó su tercera Cuenta Pública, generando más impacto del que previamente se podría haber esperado. Destacó los logros de su gobierno en diversas áreas como seguridad, economía, desarrollo sostenible y derechos humanos, hizo sentidos llamados al parlamento para aprobar o más que aprobar llegar a acuerdos en la reforma de pensiones.

En seguridad, Boric anunció un aumento significativo del presupuesto para seguridad pública, con los mayores incrementos en ocho años, además de un importante aumento del contingente de Carabineros y detectives. Junto con señalar que juntos con el parlamento se había logrado aprobar 55 leyes relacionadas con la seguridad y se implementó el Plan Calles sin Violencia, que redujo la tendencia al alza de los homicidios en un 6%. Además, anunció un Plan Maestro de Infraestructura Carcelaria para aumentar significativamente la capacidad de las cárceles especialmente en celdas de alta seguridad.

En otro ámbito, destacó la reactivación de la economía chilena, con una inflación reducida al 4% y la creación de más de medio millón de nuevos empleos. Subrayó el incremento significativo de la inversión pública y extranjera, y una proyección de crecimiento económico para 2024 aumentada a 2.7%.

Hasta ahí con énfasis más o énfasis menos un discurso transversal, donde entre varios anuncios destacaba para nuestra zona la implementación de un nuevo plan de transporte público en Rancagua, aunque no conocemos detalles sobre esta propuesta que hace años se hace necesaria. Recordemos que la última licitación del transporte mayor en la capital regional data de Bachelet 1 y ciertamente que las condiciones han cambiado y se hace necesario e indispensable hoy.

Sin embargo la polémica fue instalada en el ámbito valórico con el anuncio del proyecto de ley para regular el derecho al aborto legal y la urgencia al proyecto de ley de eutanasia y cuidados paliativos.

Un discurso solido desde el punto de vista de la presentación, desde la comunicación. Hablando a diversos mundos pero sin dejar contento a ninguno, intentó resaltar los logros de su gobierno, pero no abordó adecuadamente las deficiencias en la gestión y manejo de recursos, ni hubo autocritica al rol que le cupo a él como parlamentario y a su sector como oposición en por ejemplo porque las necesarias leyes de seguridad no hayan sido aprobadas años antes.

Anuncios

Seguramente el discurso marcará esta semana política pero rápidamente será olvidado en medio de las elecciones que el próximo domingo comienzan con las primarias, pero que seguramente retornará con fuerza cuando sea presentado el proyecto de aborto. Lamentablemente seguramente el mundo político se debatirá en torno a este problema y menos sobre prioridades urgentes de la mayoría de los chilenos, al final todo importa poco mientras la economía y no las macro cifras, sino la economía doméstica, la del día a día, siga viéndose resentida en un mar de deudas. Donde no existe al menos la tranquilidad de que el esfuerzo propio no termine en manos de la delincuencia.