Más de $10 mil millones se han destinado a subsidios de reactivación para empresas afectadas por las inundaciones

Diversas comunas de nuestra región sufrieron daños y pérdidas tras el paso de los sistemas frontales del año pasado, caracterizado por intensas precipitaciones, viento, tormentas eléctricas y marejadas que provocaron el desborde de ríos, deslizamiento de terrenos, anegamiento de las calles, daño material y de infraestructura, corte de servicios básicos, corte de rutas, entre otros episodios que afectaron enormemente a las personas, a sus actividades diarias y a sus bienes.

Con el objetivo de apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas que sufrieron daños a raíz de los sistemas frontales, el Servicio de Cooperación Técnica, Sercotec, dependiente del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, asumió la misión de ejecutar un Programa de Emergencia Productiva, orientado a la reactivación de estos negocios que fueron identificados a través de un catastro elaborado por el propio Ministerio en conjunto con el Ministerio de Agricultura.

En un balance de su implementación, esta semana se informó que el programa en la región de O’Higgins ha destinado recursos por más de $10 mil millones a través de subsidios, a los que han accedido cerca de 1.800 micro, pequeñas y medianas empresas locales.

Al respecto, el delegado presidencial regional, Fabio López, señaló que “para el Gobierno del Presidente Gabriel Boric y para nuestra región en especial, es fundamental apoyar y reactivar la economía, y una forma de hacerlo es con esta entrega de recursos a las micro, pequeñas y medianas empresas que fueron afectadas por el sistema frontal del año 2023. Justamente en esta línea va el programa de Sercotec, con un subsidio que contribuye a la reactivación productiva y comercial de los empresarias y empresarios afectados. Juntos estamos reactivando la economía local, con subsidios para financiar, por ejemplo, compra de activos, arreglos en infraestructura y capital de trabajo”.

Por su parte, Leandro Carreño Vargas, director regional de SERCOTEC, indicó que “alrededor de 1.800 empresarios de diversas comunas de nuestra región han sido beneficiados con el Programa de Emergencia por Inundaciones de Sercotec. Para nuestra agencia de fomento ha sido muy importante, pero también muy desafiante, poder administrar y gestionar este tipo de programas de apoyo a las muchas empresas afectadas por el sistema frontal en nuestra región de O’Higgins”.

El director regional de SERCOTEC agregó que “hemos ejecutado gran parte del presupuesto que se nos ha asignado. Más de 800 empresas ya han cumplido con el plan de inversión y las restantes están en proceso de ejecución, junto a la asesoría técnica de nuestro agente operador. Los empresarios y empresarias han podido habilitar infraestructura, y muchas de estas empresas optaron por reembolsar gastos de manera retroactiva, una particularidad de nuestro programa de emergencia para no caer en insolvencia. Es muy importante destacar la coordinación que hemos tenido con CORFO a través del programa Activa Inversión, el que tiene por objetivo fomentar proyectos de inversión, en este caso apoyando la etapa posterior al programa de emergencia. También ha sido fundamental el trabajo coordinado entre entes públicos y privados, como los municipios y los Centros de Desarrollo de Negocios de SERCOTEC, poniendo a disposición a su equipo técnico en terreno para la aplicación del catastro, como también en la ejecución del programa de emergencia, siempre con el ánimo de colaborar en iniciativas tan sensibles como las inundaciones y recientemente en los incendios que se han producido en nuestra región. Seguiremos trabajando en la ejecución de este tipo de programas para reactivar a nuestra economía local, porque contamos con un gran equipo técnico preparado para este tipo de emergencias”, señaló Leandro Carreño Vargas.

Anuncios

Darío García Espinoza, seremi de Economía, Fomento y Turismo de la región de O’Higgins, comentó que “la elaboración del catastro de la emergencia productiva que ocupó datos administrativos para identificar a los potenciales beneficiarios sin la necesidad de que ellas y ellos postularan, permitió que en la Región de O’Higgins, emprendedores y emprendedoras formalizadas hayan podido acceder al Programa de Emergencia de SERCOTEC, instrumento relevante para enfrentar emergencias productivas, ya que a través de un plan de compras se ha acompañado a las MiPymes para que puedan recibir un apoyo económico directo, dependiendo de la afectación declarada. De esta forma, apoyamos en concreto a quienes perdieron gran parte de sus negocios, productos, insumos y/o maquinarias que permitían el desarrollo de sus emprendimientos. Además, este mecanismo nos ha permitido levantar un protocolo de emergencia, para futuras catástrofes, donde queda establecido un trabajo coordinado interministerial”. Las empresas beneficiarias con el apoyo brindado por SERCOTEC han podido financiar la habilitación de infraestructura productiva, activos fijos, capital de trabajo (materias primas, materiales y mercadería) y promoción o publicidad del negocio, contando con la asesoría técnica del agente operador de SERCOTEC. Al subsidio han accedido personas naturales o jurídicas identificadas en el catastro de emergencia; que tuvieran iniciación de actividades en primera categoría ante el Servicio de impuestos Internos; que registraran ventas netas en los últimos 12 meses de hasta 100.000 UF o haber demostrado que la empresa cuenta con actividad comercial; y haber cumplido con los requisitos mínimos que la ley impone para recibir beneficios de Sercotec, entre ellas no tener deudas laborales ni previsionales, no tener rendiciones pendientes con el servicio y no tener vigencia en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos en calidad de deu