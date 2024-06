Constantes robos de autos en sector Kennedy de Rancagua

Bandas organizadas dedicadas al robo de autos están operando sin ningún control en la zona norte de la ciudad de Rancagua, donde en los últimos días en el sector Kennedy, vecinos y residentes se han visto amenazados por el auge de este delito, ya que los delincuentes aprovechan la soledad y oscuridad de la noche para cometer sus fechorías.

Lo que los vecinos califican como “ausencia de patrullaje” por parte de los cuerpos policiales haría según los afectados “más fácil” el trabajo a los delincuentes, quienes operan en grupos a altas horas de la noche, para robar y desvalijar los automóviles aparcados a las afueras de los edificios, ya que muchos de sus propietarios no cuentan con estacionamientos en sus condominios.

Ante esta realidad, los residentes del sector Kennedy, al igual que muchas poblaciones de la capital regional se han visto afectados, y es por ello que, exigen a las autoridades mayor presencia policial, ya que, en los últimos días, los robos y asaltos a plena luz del día se han hecho muy frecuentes.

En conversación con algunos conserjes y residentes de los condominios de Brisas de Kennedy, Los Tilos 804, Nueva Kennedy 864, Pintor Gustavo Cabella 946 y San Agustín 944, sus declaraciones son unánimes en torno a que la inseguridad está a la orden del día, ya que los asaltos y robos se producen a cualquier hora, dicen que cuando se llama a la policía, no llegan o en su defecto se aparecen varias horas después.

Por ejemplo, el pasado jueves 23 en horas, en la calle Pintor Gustavo Cabello Holguín se registró el robo de tres autos por parte de esta banda que actúa aplicando métodos rudimentarios para desactivar los sistemas de seguridad de los vehículos, sin ocasionar ningún tipo de ruido o alarmas.

Elibeth Meléndez, solo duro dos días con su auto nuevo

Elibeth Meléndez, una afectada que fue víctima de robo de su auto comprado el pasado 20 de mayo y fue robado la madrugada del jueves 23, es decir, solo disfrutó su nuevo vehículo por dos días y hasta la fecha no ha sido ubicado y mucho menos recuperado.

“Te puedes imaginar cómo fue el momento para nosotros. Llamamos a los Carabineros y llegaron una hora después y al hacer la denuncia, hemos estado esperando respuesta”, expresó la joven, quien junto a su esposo habían adquirido el auto producto de ahorros que venían haciendo desde hace algún tiempo.

“Últimamente por acá no hay seguridad y han ocurrido demasiados robos y no hay respuesta”, insistió la afectada, al indicar que ninguno de los afectados ha recuperado sus autos.

Meléndez, señaló que en los últimos meses por ese sector se han llevado alrededor de 10 autos, ya que el mismo día que robaron su automóvil, se llevaron otros dos. Igualmente, otros vehículos sufrieron daños en las chapas y hurtos en la parte interna.

Jean Paul Badilla, dos veces han intentado robarle el auto

Por su parte, Jean Paul Badilla, quien reside en condominio San Agustín, fue víctima de daños a su pequeño auto, el cual intentaron llevarse esa misma madrugada, pero le ocasionaron averías a la chapa en las puertas y del encendido, muy a pesar que tenía sistemas de seguridad en las ruedas y volante.

Jean Paul y su esposa son recién titulados, y quienes llevan apenas seis meses residenciados en este sector, dijo que esta es la segunda vez que intentan robarle el vehículo, pero que viven con la incertidumbre de que algún día lleguen a salir a la parte exterior del edificio y ya no esté su único medio de transporte.

“En cuanto a seguridad, lo que es ronda de Carabineros es muy poca y Seguridad Municipal tampoco, así que hay un miedo constante de que tu vehículo, sea algo material, pero si hay un sacrificio de por medio”, señaló Badilla.

Dijo además el afectado, que la única notificación que le ha llegado es un mensaje de texto por parte de Fiscalía, donde le indican que la denuncia ha sido ingresada.

Pide a las autoridades de seguridad la presencia más recurrente por el sector, porque “es muy poco lo que los vemos a ellos”.

Laura Mejías, no fue bien atendida en Comisaría de Carabineros

En el caso de Laura Mejías, quien reside en el condominio Nueva Kennedy, fue lo que develó el modus operandi de las bandas que operan en el sector Kennedy para robar autos y es que su vehículo fue utilizado para arrastrar los otros dos que habían sido sustraídos esa misma noche-madrugada.

Dijo que, al enterarse de la desaparición de su auto, fue hasta la sede de Carabineros para colocar la denuncia, pero hasta la fecha no ha tenido respuesta, “ya que es un trámite demorado y que lleva tiempo”.

Para esta tercera afectada, “no se están tomando cartas en el asunto, ya que pareciera que no hay personas de la seguridad nocturna de Rancagua”, porque esta situación está ocurriendo en muchas partes de Rancagua.

Con apenas cuatro meses de haber comprado su auto, Laura Mejías expresó visiblemente afectada, que “estamos cortos con la seguridad en Rancagua y es algo que todos tenemos que combatir, siendo la principal ayuda el patrullaje de Carabineros”.

Aunado a la angustia de haber sido despojada de su vehículo, Mejías contó que su experiencia al momento de poner la denuncia en Carabineros no fue nada agradable, ya que el trato de los funcionarios de turno no fue la más indicada, ya que se mantuvo desde las 10:00 de la mañana hasta las 17:00 horas esperando ser atendida, ya que al parecer no había sistema para tomarle la denuncia, aunado al cambio de turno del personal.

Al final, fue atendida cerca de las 19:00 horas por una Cabo Primero de la Comisaria, quien muy amablemente, servicial y empática, les prestó ayuda a todos los que esperaban ser atendidos.