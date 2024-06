El Pato Donald cumple 90 años en plena forma

Apareció como personaje secundario en un cortometraje que en español se traduciría como “la gallinita sabia” (The Wise Little Hen) y, a pesar de no contar con un papel principal, llamó tanto la atención, que se decidió darle más protagonismo, y vaya si lo consiguió.

Una voz tremendamente peculiar y muy reconocible.

Además de su icónica figura, el pato más famoso de todos tiene una voz muy especial que se puede reconocer por todo el mundo. Aunque a veces cuesta entenderle, es inconfundible su tono y su timbre de voz, todo obra del actor de voz estadounidense Clarence “Ducky” Nash.

Precisamente recibió ese apodo por haberse hecho famoso poniendo voz al Pato Donald. Para ello tuvo que crear una técnica especial, colocando de determinada manera la lengua y proyectando la voz sin utilizar las cuerdas vocales.

Cuando Nash intuyó que llegaba su final, enseñó a su sucesor, Tony Anselmo, quien le pone voz en la actualidad. Clarence murió en 1985, habiendo alcanzado la fama con su mítico personaje.

La voz de este personaje de animación es algo especial, de hecho existen múltiples tutoriales en Youtube intentando desentrañar los secretos de esos sonidos. El propio Anselmo no suelta prenda, “Si te lo cuento, tendría que matarte”, ha dicho públicamente, bromeando. Pero el caso es que, al haber aprendido del maestro, tiene su futuro laboral asegurado por muchos años, y quien sabe si también, su trocito de fama, como su antiguo mentor.

El pato Donald tiene una trayectoria vital digna de conocer, y unas peculiaridades que le hacen muy especial. EFE/EPA/ALEX PLAVEVSKI

Toda una estrella de los Óscar.

Como toda gran estrella del celuloide, también Donald se ha paseado por la alfombra roja de la ceremonia del cine más seguida a nivel mundial. Ha participado en once películas nominadas a los Óscar.

Fue protagonista de un cortometraje que finalmente consiguió alzarse con la preciada estatuilla. El corto, titulado Der Fuehrer´s Face (el rostro, o la cara del Fuhrer), producido por Walt Disney Productions, caricaturizaba a la cúpula nazi. Se estrenó en 1943.

Durante los años 40, apareció en varias películas de propaganda sobre las fuerzas armadas americanas, consiguiendo una fama que no había sido alcanzada anteriormente por ningún personaje de dibujo animado.

En 1958 se le concedió el honor de ser copresentador de la propia gala de los Óscar, y en el año 2004, hace ahora veinte años, “estampó” sus huellas en el paseo de la fama.

EPA/ADAM WARZAWA POLAND OUT[POLAND OUT]

Un filón para la publicidad.

El pato vestido con camisa y gorra de estilo marineros, con su pajarita roja y sin pantalones –salvo cuando va a nadar-, se ha hecho tan famoso que ha traspasado las fronteras del celuloide y ha dado el salto a la alta costura.

Firmas tan prestigiosas como Karl Lagerfeld o Gucci han creado colecciones de moda protagonizadas por el amigo de Mickey Mouse. Otras marcas como Spriengfield o incluso Women´s Secret han querido utilizar la imagen del Pato Donald.

Adidas, Pandora o American Tourister han sacado al mercado nuevos productos inspirados en él. Prepárense para la avalancha de productos con la imagen del personaje de Disney que surgirán aprovechando la celebración de su noventa cumpleaños, se verá por todos lados.

La familia crece.

Es común en el mundo del celuloide que, a partir de un personaje de una serie, se cree otra, centrada en otro de los personajes, lo que se conoce como “spin off”. Esto le ha ocurrido, como no, a Donald, le ha crecido tanto la familia, que el propio personaje principal se ha desdibujado un poco.

Hay auténticas reconstrucciones, creadas por Disney, del árbol genealógico del Pato Donald, para que sus fans no se pierdan entre la maraña de familiares. Repasaremos aquí a los más importantes:

Además de su conocida novia Daisy, son famosos sus tres sobrinos: Huey, Dewey y Louise (Huguito, Dieguito y Luisito en Hispanoamérica y Juanito, Jaimito y Jorgito en España). Al principio eran muy traviesos y volvían loco a su tío, eran tan nerviosos e indomables que no se los distinguía muy bien entre sí. Posteriormente se fueron civilizando un poco. Al crecer y realizar actividades de “Boy Scouts”, han ido poco a poco, redirigiendo sus tremendas energías hacia actividades más constructivas.

Aunque, uno de los personajes más conocidos es sin duda el que en España se conoce como “el Tío Gilito”, Scrooge McDuck en Norteamérica y Rico McPato o Tío Rico en Hispanoamérica. Inspirado en Ebenezer Scrooge de `Cuento de Navidad´, de Dickens, queda en todas las retinas la imagen del tío de Donald en su cámara secreta repleta de millones de monedas de oro, que atesora de forma avara.

Este personaje consiguió eclipsar a su sobrino convirtiéndole, en algunas producciones, en un mero ayudante y personaje secundario de la trama. Tanto es así, que aunque Donald sigue siendo muy popular en los países escandinavos y en Italia, donde se publican revistas en su nombre, en Francia el Tío Gilito ha conseguido desbancar a su propio sobrino.

El Pato Donald conecta con el público.

El gruñón e irascible Pato Donald es un personaje con claras características humanas, tiene que luchar contra las adversidades, se enoja y no controla del todo sus sentimientos, la antítesis de su amigo el Ratón Mickey. (Los dos representan los arquetipos del payaso carablanca -serio- y el payaso augusto -divertido-).

El público, si bien simpatiza con Mickey, adora a Donald porque se identifica con él. No es perfecto, como cualquier ser humano, pero aun así, intenta vencer las dificultades de la vida con una sonrisa, por eso, sin duda, sigue vivo el personaje después de noventa años.