Carla Guajardo: “ El principal desafío es generar oportunidades para los vecinos y vecinas de Olivar”.

Carla Guajardo es actualmente concejala por la comuna de Olivar, y espera poder competir para ser alcaldesa de la comuna cuyo primer paso es la primaria que se realizará este domingo 9 de junio. Asegura que el principal desafío es generar oportunidades para los vecinos y vecinas de la comuna. “Mi candidatura nace de una propuesta ciudadana, que se construye desde la transversalidad de quienes han ido sumado apoyos e ideas a este hermoso proyecto. En Olivar es necesario que todas y todos sean escuchados, por eso estamos trabajando en un proyecto colectivo, con la opinión de todos y todas, que va desde niños a personas mayores, y de todos los sectores de la comuna”, asegura.

Por otra parte señala la necesidad de generar identidad en la comuna. “Estamos a orillas de una importante vía de transporte y conexión, con miles de automóviles que transitan cada día por fuera de Olivar y no les invitamos a ingresar, a conectar con oferta de productos y servicios, a prepararnos en Gastronomia y Turismo por ejemplo, a generar identidad (…) requerimos buscar ese elemento diferenciador que genere una economía basada en encademiento productivo, donde los productos de unos sean los insumos de otros”, propone.

Al mismo tiempo Carla Guajardo reconoce que “uno de los mayores problemas que enfrentan nuestros vecinos y vecinas tiene que ver con la falta de conectividad. Un problema que se arrastra por años y que ninguna autoridad ha podido resolver”.

Por ello, “mi compromiso es trabajar fuertemente con distintas instituciones competentes para la implementación de un recorrido de locomoción colectiva que conecte de manera interna a todos los sectores de Olivar”.

De cara a las primarias de este domingo asegura tener “conciencia de trabajar bajo un criterio de realidad, así como debo buscar mayores oportunidades para vecinos y vecinas también debo garantizar seguridad, la seguridad pública es una necesidad, Olivar es relativamente tranquila, pero es un trabajo mantener o mejorar seguridad, cuando la delincuencia se desborda en las comunas grandes y se controla inmediatamente se desplaza a comunas pequeñas”,

“Sin duda, en Olivar falta mucho por hacer, así me lo expresan mis vecinos cuando recorro los distintos sectores y barrios de la comuna. Me dicen que faltan oportunidades y muchos vecinos sienten que no tienen los espacios suficientes para poder desarrollarse”, reconoce.

Mientras que también se compromete a trabajar por un Olivar más amigable con el medio ambiente, en apoyar a los emprendedores, y a crear espacios donde los niños, jóvenes y personas mayores puedan desarrollarse y tener una mejor calidad de vida.