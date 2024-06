El sueño del alcantarillado que se convirtió en pesadilla

El consejero regional Lenin Arroyo fiscalizó en terreno las abandonadas obras de construcción del alcantarillado de Puente Negro, en la comuna de San Fernando, informando que se citó a la comisión social del CORE de manera urgente, la cual sesionará este jueves 6 de junio.

“Pablo Silva, debe responder por la ilusión y la promesa que les hizo a los vecinos”, dijo Arroyo, quien emplazó al gobernador regional por la fallida continuidad de las obras de construcción del alcantarillado en el sector. La empresa decidió no perseverar en los trabajos e iniciando una millonaria demanda contra el municipio, quien es la entidad ejecutante y cuya inversión es del Gobierno Regional.

El core Arroyo sostuvo reuniones con dirigentes y vecinos de la localidad para luego visitar las calles y pasajes del sector Las Villas, donde hay gigantescos hoyos, barro y fecas en la calle.

“Aquí hay molestia, rabia, de dirigentes y vecinos, porque fueron incapaces de fiscalizar y advertir escenarios. Solicité cuando se aprobó el proyecto que despacharan informes trimestrales respecto al avance de la obra y nadie dijo nada. Nos escondieron información, y aquí están las consecuencias. Pablo Silva debe responder por su ineficiencia en esta gestión. Siempre anuncia obras rimbombantes y luego se le caen”, expresó el consejero regional.

Por su parte, la presidenta de la junta de vecinos de Puente Negro, Sonia Gajardo, manifestó que “nos mintieron, nos engañaron, y ahora nadie da respuestas concretas de si esto va a seguir o no. Queremos que nos digan la verdad”.

Respecto a la sesión de la comisión social este jueves, el consejero Arroyo puntualizó que esto permitirá imponerse en terreno de la situación y analizar junto al municipio, la empresa, el GORE y los vecinos, las soluciones que podría tener este proyecto.

“No quiero que sigan engañando a la comunidad. Esto se debe tratar con ellos, cara a cara, no entre cuatro paredes. Veremos las alternativas que se barajan y que nos informen si esto puede continuar o no. La gente ya no quiere vivir de promesas”, precisó el consejero regional.

Recordemos que, la semana pasada, los vecinos de la localidad precordillerana realizaron manifestaciones, interrumpiendo el tránsito en la Ruta I-45 en el acceso oriente al lugar, con el fin de visibilizar el problema que están viviendo día a día.

La empresa Montec, a cargo de la obra, demandó al municipio de San Fernando. La empresa pidió la medida prejudicial precautoria de retención de boletas de garantía a la vista, pólizas de garantía y boletas de garantía no endosables, documentos que suman casi mil millones de pesos, y que se ordene a los bancos respectivos y empresas de seguros de abstener o inhibirse de efectuar el pago a la Municipalidad de San Fernando.