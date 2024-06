Víctor Fuentes, DT de O’Higgins: “Crecimos en generar juego, buscar una solvencia defensiva y sumar de a tres”

El DT de O’Higgins, Víctor Fuentes, abordó diversas temáticas en una entrevista radial que concedió este miércoles. Fuentes, en Radio Bienvenida, se refirió a lo que ha sido este proceso que encabeza, donde en cuatro duelos dirigidos, registra un triunfo, dos empates y una derrota.

En esta pasada, Fuentes recalcó que la evaluación da cuenta “de que se asentó la idea. Nuestros primeros errores fueron de funcionamiento y después mejoramos bastante, y con Cobresal, fueron puntuales”.

Así mismo, expresó que “en cuatro fechas marcamos 10 goles. Crecimos en generar juego, buscar una solvencia defensiva y sumar de a tres, terminando la primera rueda ganando, porque si perdíamos con Cobreloa quedábamos metidos atrás”. Lo anterior, expresó, “da confianza a los jugadores para seguir creciendo en el juego”.

Junto con ello, recalcó que en su dirección técnica fue ratificada en el momento en que el club lo anunció. Lo anterior debido a una información publicada el martes en un portal capitalino que aseguraba que su continuidad recién había sido ratificada esta semana. “Acá ha habido una sola línea, estuve tres días de interino y luego el directorio me confirmó hasta fin de año. Ese fue el tema de nosotros, no sé desde donde salió esa información, porque de parte mía y del directorio la continuidad estaba”, manifestó.

En radio Bienvenida, Fuentes compartió con los panelistas Roberto Rojas, Washington Acuña y Luis Cáceres.

FORMA DE JUGAR

El director técnico de la Celeste, se refirió al trabajo con el grupo de jugadores y lo relacionado con la forma de afrontar los partidos.

En ese sentido, expresó que “el grupo ha estado extraordinario, muy llanos a trabajar. Ellos creyeron que ese era el camino y ahora estamos claros, le gusta la propuesta y se atreven a hacerla”.

Es más, a pesar de los cambios de esquemas, él no ha variado la manera de jugar, “eso no lo hemos transado, pero hemos cambiado el sistema porque el equipo está hecho para no jugar con extremos”.

Así mismo, indicó que “yo prefiero atacar bastante, pero tener un respaldo sólido defensivo. Cuando yo hablo de ataque, todo el equipo ataca, y cuando hablo de defender, tiene que hacerlo todo el equipo”.

Para reforzar al grupo, añadió que han conversado con la dirigencia y que lo que requiera es un extremo por la izquierda. “Tenemos a Auzqui, que se va a recuperar y lo ocuparemos por la derecha, por eso insistimos de un extremo por izquierda”, puntualizó.

Junto con ello, aseguró que a los canteranos que tienen esa característica de punteros por ambas bandas, “los conozco, sé cuando aprovecharlos, pero para titular y empezar un partido complicado, todavía no están”.

Además, prontamente recuperará para tenerlos a disposición tanto a Esteban Moreira como Matías Belmar. Sobre ellos, comentó que “Moreira y Belmar están en proceso de recuperación, el más cercano en estar es Moreira, para la próxima semana”.

También, detalló que se está viendo la continuidad de Pedro Navarro, pues su vínculo vence a fin de este mes. “Hay un acuerdo de palabra para extender hasta fin de año y estamos esperando a Colo-Colo a que se cumpla”, cerró.

COPA CHILE A LA VISTA

El primer equipo volverá a las prácticas este viernes, repetirá el sábado y tendrán libre el domingo, para ya el lunes comenzar la semana de partido, pues el domingo 16 visitarán a Lautaro de Buin en La Pintana.

“Lo primero que viene es el partido contra Lautaro, ese es nuestro objetivo ahora, y seguir incrementando nuestro juego, nuestra solvencia defensiva y ofensiva, creciendo como equipo y como grupo”, precisó el DT, agregando que, respecto al rival, “lo conozco y ahora estamos bajando algunos partidos para observarlo”.

En este torneo, O’Higgins, al igual que todos los equipos profesionales, debe cumplir con cierta reglamentación. Al respecto, Víctor Fuentes, acotó que “en Copa tenemos que cumplir un reglamento, con cuatro jugadores, dos Sub23 y dos Sub21, lo que siempre hemos cumplido”. También que planea una mixtura para afrontar la llave contra el Toqui, opinó.