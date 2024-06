Obispos entregan mensaje en defensa de la vida

“Promover y defender la vida para un futuro compartido como país” fue el título del mensaje emitido por el Comité Permanente de los Obispos católicos de Chile en el cual lamentan las iniciativas del Gobierno con relación al aborto y la eutanasia anunciadas en la última cuenta pública.

Dichas medidas, señalan, atentan contra el valor sagrado de la vida humana, y se contradicen con los esfuerzos de la autoridad por buscar una mejor calidad de vida para todos. La Iglesia no cesa de recordar que la dignidad de todo ser humano tiene un carácter intrínseco y vale desde el momento de su concepción hasta su muerte natural.

De acuerdo con un documento reciente del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, el aborto procurado es la eliminación deliberada y directa de un ser humano en la fase inicial de su existencia, que va desde la concepción al nacimiento.

Y respecto de la eutanasia, afirmaron, que la vida humana incluso en su condición dolorosa es portadora de una dignidad que debe respetarse siempre, por lo que no se puede en ninguna circunstancia eliminar la propia vida o la de los demás bajo el peso del sufrimiento. En este sentido, apuntaron a los esfuerzos por aliviar el sufrimiento mediante los cuidados paliativos adecuados. La vida es un derecho, no la muerte, que debe ser acogida, no suministrada.

Los pastores llamaron a no relativizar el valor de la vida humana e indicaron que la percepción de la gravedad del aborto y la eutanasia se ha ido debilitado, en concordancia con el desprecio de la vida humana manifestado en guerras, delincuencia y otros males. Necesitamos recuperar el respeto de la vida humana en toda circunstancia, el sentido moral que sabe distinguir entre el bien y el mal, junto al sentido comunitario de nuestra existencia, que nos hace responsables unos de otros, dijeron.

El mensaje completo lo puede encontrar en www.iglesia.cl