Ministro de Agricultura no ha podido votar.

Junto a su madre pasadas las 10 AM llegó a votar al liceo María Luisa Bombal el ministro de Agricultura Esteban Valenzuela, no había filas ni grandes aglomeraciones pero ninguno de los dos pudo ejercer su derecho. Su mesa no estaba constituida, situación que se ha repetido en varias mesas de la capital regional que a las 11 am presentaba poco más del 80% de constitución de mesas y un 91% a nivel regional y un 94% en el país.

Aún no estaba claro si el ministro podría votar, la opción de fusión de mesas en primera instancia había sido desechada.