“Me siento orgulloso y apasionado de mi labor y de cómo El Teniente aporta al país”

La historia de William Saintard en Codelco, analista especialista en el Ferrocarril Teniente 8, se resume en dos verbos: aprender y crecer. Desde que llegó a El Teniente, a comienzos de los años 90, como un joven egresado de la escuela industrial, aprovechó las oportunidades y evolucionó de maestro tornero, a técnico electricista y finalmente a ingeniero.

También creció como rescatista, lo que lo llevó a ser parte del histórico rescate de los 33 mineros atrapados en la mina San José, en 2010, y a ser parte de delegaciones chilenas que participaron en operaciones de salvataje en México y Colombia, entre otros países.

¿De qué se trata tu trabajo?

Se creó un área en operaciones que se llama planificación y confiabilidad. Y ahí trabajo con unos colegas con los que tomamos el SOMA, que es el Sistema Operativo de Mantenimiento de Codelco y que ocupan las superintendencias de mantenimiento, y extrapolamos a las áreas operativas. Tratamos de organizar, estandarizar y ocupar las mismas herramientas. Además, diariamente hacemos las coordinaciones de las ventanas de mantenimiento que se dan en la semana y algunas actividades que son paralelas al transporte del ferrocarril.

¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo?

Siempre me han gustado las salidas a terreno porque aprovechamos los viajes para conseguir la información que nos entrega el tren. Lo conocemos al punto de que con el movimiento del tren, sus sonidos, su ritmo, nos indican dónde poner atención y dónde intervenir. Nos dan, por ejemplo, la pauta para saber si hay que hacer un cambio de balasto, ver los durmientes, los rieles. También disponemos de equipo para inspecciones más técnicas que se hacen a pie en cuadrilla.

¿Y cuánto tiempo llevas acá?

En la empresa llevo más de 30 años. Antes era más fácil entrar porque la minería era menos tecnológica, entonces podías postular con enseñanza media o industrial. Yo había estudiado en la escuela industrial y tenía un buen currículum para entrar. Vi un aviso, postulé y quedé. Era mecánico tornero y todo se fue dando para llegar a El Teniente.

¿Y a qué área entraste?

Era muestreo subterráneo en ese tiempo. Pertenecía a un grupo que salía a todas las áreas de producción y de los puntos de extracción sacaba una muestra, la que se mandaba al laboratorio de Colón. En ese lugar obtenían la ley del mineral, la humedad y distintos parámetros.

¿Y cómo calificarías todos estos años que llevas acá en El Teniente?

Aparte de todo el aprendizaje valoro lo que te entrega la empresa para fortalecer la vida personal, familiar, la educación de los hijos. Estoy muy feliz acá porque es una empresa que es estable, en la que aprendes y te dan oportunidades. Todo lo que se busca en lo laboral lo he encontrado en El Teniente. Además, estoy trabajando en el lugar donde tengo todas mis raíces. Soy de Rancagua y no tuve la necesidad de salir a trabajar afuera.

¿Y qué edades tienen tus hijos?

Tengo un hijo de 30 que también está trabajando en minería, como ingeniero electricista. También tengo una hija de 22 que está estudiando bioquímica.

¿Y qué significa para ti que tu hijo mayor esté trabajando?

Al comienzo un poco reticente porque igual la vida minera es compleja, tiene riesgos, complicaciones que uno ya no las siente tanto porque están asumidas por el tiempo. Pero después ya te vas acostumbrando porque él te va contando sus historias también y que el mundo minero lo apasiona.

¿Y cómo viven la seguridad?

Con mis compañeros, con los que paso buena parte del día, nos ayudamos a que el trabajo se disfrute, se haga bien y, principalmente, con seguridad. La vida es el principal valor y la debemos cuidar y proteger entre todos y todas.

¿Qué significa para ti trabajar en Codelco y ser parte de una empresa que genera recursos que van en beneficio de los chilenos y chilenas?

Me siento orgulloso y apasionado de mi labor y de cómo El Teniente aporta al país. Hago lo que me gusta y eso me da energías para hacer las cosas bien.