HORÓSCOPO DEL MIÉRCOLES 12 DE JUNIO.

Por Ignacio Teodoro.

ARIES (21 de marzo – 20 de abril).

Posibilidades de que encuentres a alguien nuevo e interesante a lo largo del día. Podría gustarte físicamente y entrar a formar parte de tus fantasías eróticas, pero lo más probable es que la relación a la que llegues sea de amistad. Una amistad duradera y sincera.

TAURO (21 abril – 20 mayo).

Surgirán contratiempos familiares que provocarán en ti una sensación desagradable que irá desapareciendo según vayas afrontando los hechos. En lo sentimental, notarás que te están poniendo a prueba, y tratarás de estar a la altura.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

La agresividad y tu forma de decir las cosas pueden crearte problemas en tu entorno laboral o familiar. Necesitarán un poco de mano izquierda para solventar algunos imprevistos que puede complicarte hoy la vida.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

No debes mostrarte tan hermético en tus emociones como de costumbre; las personas que te quieren sufren ante esta situación y sienten impotencia. Procura salir de tu caverna cuanto más tiempo mejor. Mejorarás en el trabajo si tienes paciencia.

LEO (23 julio – 22 agosto).

Tu mente estará hoy más despierta de lo habitual, y tus ideas encontrarán el camino del éxito. No te quedes sentado lamentándote por tus errores, y enfoca tus energías hacia el futuro.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

Estás demasiado pendiente de las cosas malas de los demás y apenas reparas en las tuyas. Quizá haya llegado el momento de mirar hacia tu interior y reconocer los errores propios. A partir de entonces comprobarás que progresas adecuadamente.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

Vivir fuera de tu país te puede dar un conocimiento de la vida que no se adquiere en los libros y pensarás en probar si aún no lo has hecho. Tienes en la cabeza mucha gente que puede echarte un cable para empezar.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

Tus cuentas personales necesitan de una puesta al día. No puedes seguir aplazando pagos porque cualquier día llegarás al colapso. Algún familiar te orientará sin problemas sobre la manera de sanear tu balance de ingresos y gastos.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

Cuídate mucho de no desvelar asuntos que te han sido revelados como confidenciales, porque pueden complicarte desagradablemente un día que amanecía de lo más tranquilo. Tes ahorros pueden aumentar gracias a la suerte.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

Aprovecharás los golpes de suerte en lo económico, o en cuestiones relacionadas con el trabajo, pero serás lo suficientemente perspicaz para darte cuenta de que no puedes seguir confiando en al azar. Debes plantar bases para un futuro más halagüeño.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

Tus buenas dotes artísticas están reprimidas por tu intensa actividad profesional. Hoy puede ser un excelente día para retomar tus lienzos del pasado y pintar un poco, o probar con aquel instrumento de música que tanto te gustaba.

PISCIS (22 de febrero – 20 de marzo).

Una relación platónica podría convertirse esta noche en algo con pintas de ser serio y duradero. Todo depende de hasta dónde quieras que llegue el juego que se inicia ahora.