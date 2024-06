HORÓSCOPO DEL DOMINGO 16 DE JUNIO.

Por Ignacio Teodoro.

ARIES (21 de marzo – 20 de abril).

La fortuna te acompaña a lo largo de todo el día, sobre todo en los asuntos financieros. Es probable que por un golpe de suerte soluciones rápidamente un asunto económico-legal que tenías pendiente y que, incluso, ganes dinero con ello.

TAURO (21 abril – 20 mayo).

Día favorable para la extroversión, las relaciones con los amigos y cierta liberación económica. También debes dejar algo de tiempo para la introspección y el análisis de las cosas negativa que llevas dentro, que debes sacar cuanto antes de ti.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

No te preocupes tanto por tu aparente soledad, si no desesperas y mantienes tu carácter alegre, pronto conocerás a una persona que será el complemento perfecto a tu personalidad. La familia puede mostrarse un poco intransigente e intentará influir en sus propias decisiones.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

Volverás a sentir hoy grandes dosis de ilusión por las relaciones personales que han mantenido más apartadas de tu lado. Buenas perspectivas también en cuanto a la entrada de dinero extra.

LEO (23 julio – 22 agosto).

Debes ser cauteloso y estar preparado, sin que se note, para los acontecimientos imprevistos. No debes confiar a ciegas en el destino, pero tampoco dejarte llevar por personas a las que normalmente te entregas. Buen momento para tomarse las cosas con calma y no tomar decisiones a lo loco.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

Las relaciones personales se han convertido en el eje central de tu vida en los últimos días. Tal vez vayas demasiado rápido en esta relación, párate a pensar un poco en las repercusiones que sin duda llegarán al resto de tus intereses.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

Los más pequeños de la casa están pidiendo a gritos más atención por tu parte. No seas egoísta y comparte tu tiempo libre con ellos, además verás cómo te diviertes y aprendes cosas nuevas. Lo mismo te ocurrirá con los más mayores.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

No te entretengas lamentándote de lo que has perdido. Sigue adelante, hay muchas cosas buenas y positivas en tu horizonte vital. Si te estancas, sólo conseguirás que lleguen tarde y oscurecidas por tanta amargura. No hagas las cosas más difíciles de lo que ya son.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

La tenacidad y el afán de superación han sido constantes en tu actitud durante estos días y por eso has conseguido éxitos relevantes, pero ahora debes desconectar y dedicarles todo tu tiempo a las personas queridas.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

Atraviesas una etapa de muchos sobresaltos y necesitarás desconectar por completo. Una buena medida sería una escapada a algún remoto lugar en compañía de la persona amada, o en su defecto, de un buen grupo de amigos elegidos.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

Después de un tiempo de inactividad, podrías iniciar una etapa frenética, tanto profesional como personalmente. Tendrás fuerzas como para aguantar un ritmo acelerado durante varios días pero necesitarás dormir adecuadamente. Mal día para dar consejos.

PISCIS (22 de febrero – 20 de marzo).

Te vendrán hoy muy bien algunos cuidados especiales, unos mimos que te saquen del bajo estado de ánimo en el que andas. Aunque te creas muy independiente, siempre tendrá a alguien que te cuide hasta en los caprichos. Toma nota para devolver en su día.