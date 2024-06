Molestia con declaraciones de directora (s) del Servicio Nacional de Protección

A través de esta carta, como funcionarios traspasados desde SENAME, nos dirigimos a ustedes para hacer presente nuestro total desacuerdo y molestia por las declaraciones de nuestra directora nacional Subrogante, emitidas el pasado 08 de junio del presente año en un medio de circulación nacional.

Consideramos que hemos sido humillados, injuriados y calumniados por nuestra autoridad directa, dañando nuestra dignidad profesional y personal, lo que constituye un hecho de violencia a los/as trabajadores/as traspasados/as de SENAME, por cuanto, con su expresión de “todavía puede existir una cultura de Sename” en un reportaje público que aborda el mal uso de fondos públicos, a través, de compras con gift card de parte de funcionarios del Servicio de Protección Especializada, deja entrever a toda la ciudadanía que, serían funcionarios de SENAME los responsables del mal uso de dichos fondos. Más aún, la máxima autoridad del Servicio de Protección Especializada no clarifica que la funcionaria sobre la que se está investigando la responsabilidad en esos hechos, no es una funcionaria ex SENAME, sino que, es una trabajadora que fue incorporada en la gestión de este nuevo Servicio, pasando por los procesos de selección de personal, también a cargo de funcionarios del Servicio de Protección Especializada. Relevar que esta modalidad de compras se usó con las Residencias de Administración Directa (Residencias a cargo del Servicio de Protección Especializada) y el Servicio de Protección Especializada O’Higgins, sólo cuenta con oferta residencial administrada por organismos colaboradores acreditados del Estado, por tanto, en esta región no fueron entregadas gift card desde la Dirección Nacional.

Sin duda con estas declaraciones la directora nacional nos ha estigmatizado públicamente. No siendo suficiente sus dichos sobre que “todavía puede existir una cultura de Sename”, suma a su declaración la siguiente expresión: “que dándole las herramientas a una persona uno puede sacar lo mejor de ella”. Expresión que va directamente a dañar nuestra dignidad profesional, dejando a la opinión pública la idea de que no contamos con las competencias técnicas ni profesionales.

Aclaramos a la opinión pública que, de los funcionarios traspasados de SENAME (11 de una dotación de 58 funcionarios/as que tiene el Servicio de Protección Especializada región O´Higgins), ninguno tiene cargo de jefatura de unidades técnicas, ni administrativas, puesto que éstas son personas que fueron seleccionadas por este nuevo servicio. Por tanto, los ex SENAME, hemos estado desde el inicio de este servicio como funcionarios sin injerencias en la toma de decisiones.

Queremos expresar que ya fuimos maltratados y humillados en el proceso de escrutinio público nacional, por las malas decisiones y errores de los directivos del SENAME de la época, pero en esta instancia comunicamos, que esta vez NO LO ACEPTAMOS. Nos cansamos de ser expuestos a la opinión pública como los culpables de los desaciertos, de las pésimas decisiones y errores de implementación que hemos vivenciado en la puesta en marcha de este Servicio de Protección Especializada y de las deficiencias que se evidencian día a día en la implementación de la nueva oferta de atención, vulnerando aún más a los niños, niñas y adolescentes que son nuestra mayor preocupación.

Solicitamos a nuestra autoridad Ministerial Sra. Javiera Toro Cáceres releve nuestro malestar respecto de los dichos en el medio de comunicación El Mostrador realizados por la directora nacional (s) del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, Sra. Victoria Paulina Becerra Oses, en contra de los ex funcionarios de Sename que ahora son parte de este Servicio, en orden a que se determine el inicio de las acciones administrativas que proceda para la máxima autoridad, dada la gravedad de sus declaraciones y la publicidad con la que denostó a los ex funcionarios de SENAME.

Atentamente,

Rubén González Ximena Rubio Vergara

Supervisor Financiero Analista de Asistencia Técnica