En Rancagua ya funciona la Brigada Investigadora de Lavado de Activos.

El pasado 16 de mayo, el director de la Policía de Investigaciones de Chile, Eduardo Cerna, junto a la Ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, dieron a conocer la implementación de siete nuevas Brigada Investigadora de Lavado de Activos (BRILAC) a lo largo del país, entre las que se encontraba la BRILAC Rancagua, que tiene jurisdicción en toda la región de O’Higgins.

De acuerdo a lo que señala la policía civil, la función principal de estas brigadas es la investigación del delito de lavado de activos, descrito en la ley como cualquier intento de ocultar o disimular el origen ilícito de bienes que provienen del narcotráfico, terrorismo, tráfico de armas, delitos financieros, bancarios y tributarios, entre otros.

En ese contexto, el Jefe de la BRILAC Rancagua, Subprefecto, Guillermo Durán, indicó que “muchos ilícitos, correspondientes a diversas áreas, tienen como fin incrementar el poder económico de quienes los cometen y, para que ese aumento de arcas personales no llame la atención, las organizaciones criminales utilizan distintas técnicas para ocultar el origen ilegal de su riqueza, como la compra de propiedades o bienes e, incluso, instalación de negocios de fachada”.

En esa misma línea, el subprefecto Durán agregó que “la mayoría de las veces, se combate el delito de origen, llámese tráfico de droga, robos, estafas, etc. Pero si no se ataca el patrimonio de las bandas que están detrás, puede que estás sean detenidas, pero al no desaparecer su riqueza, fácilmente pueden rearticularse de manera rápida, porque tienen un colchón económico desde el cual rearmarse. Es eso lo que buscamos evitar como brigada especializada recientemente creada”.

La puesta en marcha de la BRILAC Rancagua, al igual que en las otras seis regiones donde se implementó, comenzó el pasado mes de marzo, y para ello se destinaron 5 oficiales policiales que se dedicarán de manera exclusiva a perseguir la ruta del patrimonio de las organizaciones criminales que operan en la Región de O’Higgins.