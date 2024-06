“Mi norma es, un trabajo seguro es un trabajo bien hecho”

Llegó a Rancagua desde Concepción y en la región de O’Higgins forjó el sueño de pertenecer a El Teniente. Trabajó como contratista, luego postuló y cumplió ese anhelo hace 16 años. Actualmente, Jorge Cifuentes, es operador de la Planta de Chancado Primario, rol que desempeña desde hace 8 años.

¿De qué se trata tu trabajo?

Trabajo en la unidad de Transporte y Carguío. El material que viene de la mina, a través de los trenes del Ferrocarril Teniente 8 llega acá y nosotros le disminuimos el tamaño para que continúe hacia los distintos procesos del cobre.

¿Cómo ocurre ese proceso?

Con el chancador que tritura la piedra y que, por ejemplo, a una roca que viene de 50, 60 o 70 centímetros de diámetro la deja de 14, que son 7 pulgadas. A mí me toca vigilar las correas por la que cae la carga que ya ha sido procesada por el chancador. Ahí debo estar atento para que no haya algún material que pueda estropear esas correas. Miro para detectar lo que se llaman excedentes y que puede ser un pedazo de madera o un pedazo de fierro que pueden provocar daño y detener la continuidad operacional. Tenemos todos los protocolos para hacer una pega tranquila y segura. Trabajo seguro es un trabajo bien hecho.

¿Y eso cómo lo hacen para la seguridad?

Tenemos una cabina hermética desde la que observamos el proceso. También trabajo en el área de infraestructura, que somos los que resolvemos problemas menores de mantención de los equipos, cosas muy puntuales.

¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo?

Me gustan todas las tareas. Todas son entretenidas porque se hacen con ganas, con preocupación. En esta área voy a cumplir 8 años y en El Teniente 16 años. Partí en el Teniente 8 haciendo mantención y reparación de la vía férrea. Postulé por la página web de Codelco y fui pasando todas las etapas. Y antes estuve cerca de dos años como contratista.

¿Cuál es el balance de los años que llevas en la División?

Siento que tengo una linda pega y que me gusta mucho. El Teniente me ha entregado confianza y tranquilidad para que yo haga bien las cosas y ejecutar las tareas como están planificadas y con calidad.

¿De dónde eres?

Soy de Concepción y llegué a Rancagua por pega. No conocía mucho. Solo había escuchado hablar de Codelco. Estando acá conocí más y entrar a trabajar a El Teniente lo asumí como un sueño. Y fui cumpliendo ese anhelo porque siento que en la vida para hacer algo primero hay que soñarlo. Cumplirlo fue una felicidad y un orgullo.

¿Cómo vives tú acá la seguridad?

Insisto: un trabajo seguro es un trabajo bien hecho. Esa es mi norma. Si no están las condiciones hay que parar hasta que existan las condiciones para hacer el trabajo seguro. Si no, no se hace. Para ejecutar cualquier tarea tiene que existir una condición segura. Acá, como equipo, siempre estamos para crear soluciones, no para crear problemas.

¿Qué significa para ti trabajar en una empresa como Codelco?

Es un orgullo saber que venimos día a día a trabajar para generar excedentes que se entregan a todos los chilenos. Me siento orgulloso de ayudar a la gente con un granito de arena, que es mi trabajo.