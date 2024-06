EL PODER DEL VOTO

Por: Nieves Abuhadba

Una ciudadana con opinión

Por estos días es común oír quejas, reclamos y solicitudes de distintos ámbitos, especialmente en materias de vivienda, salud, educación, mejoras viales y otros que atañen directamente a autoridades que van desde el Presidente de la República, parlamentarios, Gobernadores, Delegados, Alcaldes y Concejales, pero ¿están ejerciendo las personas el derecho a elegir informados de quién los representa o representará?

A raíz de la última elección realizada en nuestro país para definir quienes irán en la papeleta de Octubre próximo, y la paupérrima asistencia de los ciudadanos que en algunas regiones no alcanzó ni al 5% del padrón electoral, la respuesta es definitivamente NO, no se informan.

¿Qué busca o qué espera entonces el ciudadano, la vecina, el dirigente y el común de las personas?:

Primero, sin lugar a equivocarme; que se ponga un alto a la delincuencia, que su entorno sea seguro tanto para su familia como también el de las calles por las que transitan. La salud, educación y otras materias también son de interés, pero quedan en otras categorías.

Si usted es de aquellos que no cree en los partidos políticos, y no acudió a votar, y utiliza la frase “me da lo mismo quien salga, mañana me debo levantar igual a trabajar”, le cuento que se acaba de perder una tremenda oportunidad de participar en el Chile que queremos.

Favorablemente, este escenario puede cambiar y no todo está perdido, ya que de acá a la próxima elección tiene tiempo de conocer, averiguar y evaluar a quienes quieren llegar al poder para aportar en cada uno de los territorios. Candidatos a Gobernadores (as), Cores, Diputados y diputadas, Alcaldes y Concejales, lucharán por tener su preferencia, y depende de usted elegir bien.

El día de la elección todos valemos lo mismo, y con el poder de un lápiz y un papel podemos cambiar para bien o para mal el destino nuestro y de nuestras ciudades, votemos informados, votemos a conciencia y avancemos al Chile que queremos, basta de quejas y pasemos a la acción con el poder del voto.