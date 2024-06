Más de 14 mil viviendas serán construidas en O´Higgins en el contexto de Plan de Emergencia Habitacional

Con escasos dos meses de haber sido designado como nuevo secretario regional del Ministerio (SEREMI) de Vivienda y Urbanismo en la región de O´Higgins, Luis Barboza calificó como “muy bonita y rica” la experiencia que ha vivido desde que asumió el cargo el 25 de marzo, con distintas situaciones que se deben resolver y atender las demandas de la población.

Al inicio de la entrevista en los estudios de El Rancagüino TV, Luis Barboza abordó la visita que dispensó a la región la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, quien en un sencillo acto colocó la primera piedra del Conjunto Habitacional Vicuña Mackenna, que abarca la construcción de 290 viviendas, y que, a su parecer, “son proyectos que mejoran bastante el estándar de lo que nosotros tenemos costumbre de vivienda social”.

Explicó Barboza, que este proyecto consta de 17 torres que serán levantados en cuatro terrenos grandes, que conforman los 290 departamentos, con la particularidad de que tendrán locales comerciales en el primer piso, con el fin de ayudar a pagar los gastos comunes.

“Son condominios que hacen como especie de una micro ciudad, con espacios de áreas verdes muy bonitos, vistos en otros proyectos que hemos inaugurado muy similar a estos”, expuso el alto funcionario y representante del ministerio de la Vivienda en la región.

Más de 14 mil viviendas del Plan de Emergencia

Tal y como lo confirmó Luis Barboza, este proyecto habitacional de Vicuña Mackenna forma parte del Plan de Emergencia que lleva a cabo el gobierno nacional en la región de O´Higgins, el cual abarca 260 mil viviendas a nivel nacional, pero en el plano regional se deben construir 14 mil 667 viviendas, del que ya han superado el 50%, con un avance bastante firme.

“Eso es una muy buena noticia que también quiero relevar”, dijo Barboza al destacar que luego de la cuenta pública del presidente Gabriel Boric, el ministro Montes ha sido enfático de introducir características en lo concerniente a viviendas industrializadas, para acelerar los procesos, cambios de normativas y trabajar más rápido.

Afirmó que “ya vamos en el 51,3% de forma oficial, pero ya hemos inaugurado otras cosas. Yo me imagino que ya estemos en el 52 o 53%”, aunque con cierta duda estima podría estar culminado para finales del 2025.

Primer complejo habitacional industrializado

Explicó que uno de los elementos importantes del proyecto de Vicuña Mackenna, está dentro de lo que es la eficiencia energética, construidos de hormigón armado, material resistente, sólido y con envolvente térmica, con placas de aislación y terminación muy duradera.

“Hoy día es el estándar con el que nosotros entregamos. Nosotros hemos estado haciendo proyectos de mejoramiento de antiguos conjuntos habitacionales y ahora estamos partiendo de un estándar súper alto que es entregarlo con aislamiento, y además, entregarlo con ventanas de termopanel, con ventanas de PVC, que son de mejor eficiencia térmica”, aseguró.

Haciendo referencia al Conjunto Habitacional Altos de Lircay, que en conjunto con el de Vicuña Mackenna, forman parte del Plan de Emergencia Habitacional del Ministerio de la Vivienda en la región de O´Higgins y que será el primer complejo habitacional completamente industrializado en la región, con un monto de inversión de más de mil millones de pesos.

Este nuevo urbanismo consta de 19 viviendas para igual número de familias, de las cuales 17 provienen del Campamento Los Paltos de esta misma comuna, “y en 120 días tenemos más o menos programado que esté eso terminado”.

Aclaró Barboza, que esta política no solo se está aplicando en la región de O´Higgins, sino a nivel nacional, “lo que pasa es que el ministro Carlos Montes introdujo la vivienda industrializada como un estándar o como una alternativa, para que aceleremos el proceso de construcción y se derriben también algunas barreras normativas”.

Adicionó el Seremi que, los proyectos vienen aprobados y certificados por la Dirección Técnica de Estudio y Fomento Habitacional (DITEC) del Minvu, con el fin de acelerar la tramitación y también la ejecución.

“Ha sido muy atractivo para la región el uso de la vivienda industrializada”, afirmó Barboza al aclarar, que puede que no sea en un 100% de los casos, pero “quizás en el 80% de lo que yo he conversado con los Comités, que están tomando esas decisiones, se están inclinando por la vivienda industrializada, por un tema de rapidez”.

Tres ministerios se juntan en favor de Machalí

Anunció también que el Minvu, recientemente firmó un convenio con los ministerios de Energía y Medio Ambiente, para un proyecto piloto que se está ejecutando en la comuna de Machalí, del programa “Quiero Mi Barrio”, un proyecto bastante exitoso con el fin de mejorar los barrios de la región y de todo Chile, donde “los resultados históricamente son muy buenos”.

“Es un piloto de Quiero Mi Barrio sustentable. Entonces, nos involucramos con estos ministerios, porque la idea es desarrollar un Quiero Mi Barrio que traiga aspectos novedosos (…), de cosas que tengan que ver con eficiencia, tratamientos de aguas grises puede ser, o por ejemplo, un sistema general de calefacción avanzado para la comunidad”, adicionó.

Añadió además que, la cantidad de viviendas que están siendo beneficiadas solamente en Machalí con el programa “Quiero mi Barrio” es de 483, transformando el aspecto urbanístico, arquitectónico, así como también mejoras de eficiencia, ahorro, tratamiento y sustentabilidad, va a ser al fantástico,

Dijo también que, “más adelante podría aplicarse este programa a otros barrios, no solamente de Machalí, sino de otras comunas de aquí de la región”.

“Un montón” de viviendas serán construidas en la región

Anunció el Seremi de Vivienda y Urbanismo, que existe “un montón de conjuntos de viviendas que se van a iniciar en toda la región”, para lo cual argumentó, que se está gestionando la compra y adquisición de terrenos para un proyecto futuro y a la vez, -tomando las palabras del presidente Boric- de ir a terreno, por lo que a través del Minvu llegar a la Provincia de Cardenal Caro y llegar a comunas donde no tenían presencia.

“Estamos llegando a esos lugares donde no se había llegado o que estaban muy abandonados”, expreso el funcionario al final de la entrevista al agregar que en Coya, también en la comuna de Machalí se desarrolla un proyecto, tomando en cuenta que no se construían viviendas en décadas, por lo que en este gobierno han avanzado no solo en cantidad, enmarcado en el Plan de Emergencia Habitacional, sino que en calidad y construir el concepto de ciudades justas.