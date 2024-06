HORÓSCOPO DEL MIÉRCOLES 19 DE JUNIO.

Por Ignacio Teodoro.

ARIES (21 de marzo – 20 de abril).

Te sientes fuerte como para enfrentarte a una ruptura y no esperarás más, porque eres de la opinión de que cuanto más se alarguen las cosas, más cuesta deshacerse de ellas, aunque tendrás en cuenta la opinión de algunas personas.

TAURO (21 abril – 20 mayo).

Te encontrarás alguna que otra dificultad en el trabajo que te va a hacer pensar en tu capacidad para el mismo. Necesitarás llegar a casa y que tu pareja te ponga un poco de bálsamo en tu orgullo para calmarlo.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

Recibirás una buena oferta de trabajo; mostrarás una postura muy profesional ante la cual despertarás respeto y seriedad. En lo sentimental, las relaciones con las personas que quieres estarán cargadas de espiritualidad y emoción.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

La confusión y la inestabilidad llegarán al terreno de los sentimientos sin que te des cuenta de nada. Piensa que sueles ser bastante exigente con los tuyos, y que la perfección no existe: debes ser más cariñoso con los que te quieren.

LEO (23 julio – 22 agosto).

Evita entregar tu confianza al primero que te ofrezca su hombro para desahogarte. Especialmente en el trabajo, ándate con cuidado y céntrate en las tareas que tienes que hacer, sin atender a rumores o falsos consejos. Sigue practicando ejercicio aunque te encuentres cansado.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

Tu palabra estará especialmente inspirada y podrás mostrar a los demás tu cara más amable seductora. Aprovecha para establecer contactos personales y profesionales que te serán muy útiles en el futuro.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

Los espacios al aire libre o relacionados con la naturaleza te convienen en estos días, aunque lo ideal sería compaginarlos con el trabajo, ya que podrías ir acabando cosas para planificar un viaje con la tranquilidad necesaria.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

No serás capaz de mantener una perspectiva y de mirar más allá en los confusos momentos profesionales a que te enfrentas. Con la familia es muy probable que pases los mejores ratos del día.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

Estarás preocupado por un problema familiar que parece estar afectando a tu relación con varios miembros del entorno más cercano. Las cosas irán mejorando con los días y para la semana que viene, te encontrarás un panorama bien distinto. Mejoría en la salud.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

Puede surgir una oportunidad de tener un ingreso extra, pero en caso de que esto ocurra, también los gastos serán mayores, por lo que no ganarás nada. Si no, no te faltará de nada, pero tendrás que ajustarte al presupuesto establecido.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

La jornada de hoy será muy adecuada para los nacidos en Acuario, en especial los más jóvenes, para profundizar en las cuestiones sentimentales. Sobre todo en la noche será el momento apropiado para pensar en tu futuro personal, en especial si inicias un romance ahora.

PISCIS (22 de febrero – 20 de marzo).

Un regalo de un grupo de personas podría convertirse en un problema para ti. El reparto del mismo y el inconformismo de alguno de sus miembros te trasladará el compromiso de poner a todo el mundo de acuerdo. Observarás cambios de tu piel que tendrán su origen en variaciones hormonales.