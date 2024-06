HORÓSCOPO DEL JUEVES 20 DE JUNIO.

ARIES (21 de marzo – 20 de abril).

Las complicaciones laborales te salpicarán, y tendrás que dar más explicaciones de las necesarias. Aunque tu poder de convicción es muy alto, te verás envuelto en una desagradable situación. Respuestas a las llamadas amorosas.

TAURO (21 abril – 20 mayo).

Puedes sentirte hoy agraviado por tu pareja, y con razón, porque puede pagar contigo una serie de acontecimientos poco afortunados que tomarán para ti un cariz muy negativo.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

Desenterrarás viejos recuerdos y querrás volver a apropiarte de ellos, pero, antes de que te lleves un chasco, ten en cuenta que las personas cambian y que algunas situaciones no volverán a darse.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

Hoy, tu autoconfianza puede tambalearse. Por suerte, se tratará de un pequeño bache: si analizas las cosas con un poco de serenidad, verás que no es para tanto. Controla sobre todo los ataques de ira con la gente que no es responsable de tus actos.

LEO (23 julio – 22 agosto).

Tu pareja, el hogar y los amigos te demandarán más atención que nunca, así es que no deberías enredarte con asuntos de trabajo. No escatimes el tiempo para los tuyos si no quieres que tu fin de semana se nuble.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

Tenderás a agobiarte cuando las circunstancias familiares cambien y debas echar una mano. Siempre que hay un cambio en tu ritmo de vida sientes una tensión interna que no te deja analizar convenientemente lo que está pasando.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

Precaución: gente próxima a ti busca sacar aprovecho de tus habilidades. Puedes salir perjudicado, así que ándate con ojo. A veces, eres demasiado confiado. Tus enemigos lo saben, y pueden aprovechar este rasgo de tu carácter en su propio beneficio.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

Tendrás que hacer ejercicios de relajación a lo largo del día porque te vas a ver envuelto en una serie de situaciones que van a hacer explotar tus nervios. El control de la respiración puede ayudarte en un momento de urgencia, pero un paseo en solitario será la mejor terapia.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

Los sentimientos saltan a flor de piel, pero quizá, lo hacen con una cierta tendencia a la agresividad y a la dureza; intenta controlar la situación, sobre todo con las personas mayores que en ocasiones no entienden ciertas cosas.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

Seguro que tu casa necesita de alguna reforma más o menos urgente, por ejemplo pintar. Si lo planificas con tiempo suficiente, podrías aprovechar algunos días libres para quitártelo de encima, porque conseguirás ayuda sin problemas.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

Aparece algún problema doméstico o familiar que te impedirá la concentración necesaria en el trabajo o los estudios. Tendrás que solucionarlo lo antes posible para salir del agobio.

PISCIS (22 de febrero – 20 de marzo).

Se avecinan complicaciones varias para los Piscis, acechados por viejos problemas familiares a causa de un posible romance que algunas personas no ven con buenos ojos. No te distraigas de lo fundamental, puedes sufrir un pequeño accidente.