Wiñoy Xipantu / We Xipantu: tiempo de renovación para la naturaleza

Dra. Karla Morales Mendoza, investigadora del Centro de Investigación de Estudios Avanzados del Maule de la Universidad Católica del Maule.

Se ha vuelto común escuchar hablar en época de we xipantu del año nuevo mapuche, sin embargo su traducción más cercana sería: se vuelve a levantar el sol, o la nueva salida del sol.

El we xipantu es un cambio estacional, que coincide con el solsticio de invierno, con la noche más larga y el día más corto, llega el (puken) invierno, y desde ahora en adelante los días serán más largos, hasta que llegue la primavera (pewü).

El we xipantu como le dicen en mi comunidad de acogida, es un periodo especial; todo empieza cuando caen las primeras lluvias fuertes del otoño, la tierra se humedece y ésta, ya está lista para que podamos remover o plantar algún tipo de vegetación que decora, cuida y da vida a nuestro hogar.

Es por esto, que con el cambio de estación se da inicio al we xipantu, esperamos con ansias la luna llena, para agradecer a los pulogko (conjunto de energías que rigen, cuidan y preservan la cosmovisión mapuche) de que estamos aquí y no estamos solos, estamos acompañados con nuestras familias, vecinos, amigos, animales, en otras palabras, con la flora y fauna que son parte de la vida del ser mapuche.

En el contexto socio cultural, el we xipantu es un periodo para compartir y rememorar la historia del pueblo mapuche, se comparte un mate, se preparan sopaipillas, se bebe muday y lo que cada familia tenga para compartir. Es un acto de comunidad y compromiso, si bien no está escrito ni se entrega invitación, se sabe que es una celebración que se debe desarrollar con respeto, alegría y colaboración.

En el contexto educativo con enfoque intercultural indígena, las comunidades educativas instan a la participación de las y los estudiantes, cada institución tiene su forma de proyectar su we xipantu, pero algo que nunca falta es el baile (purün) y la sopaipilla (zewiñ kofke). De allí que, el we xipantu tiene una connotación socio cultural importante en el pueblo mapuche, ya que, es un patrimonio cultural inmaterial que todo mapuche celebra, aunque sea con la noche de San Juan, esto demuestra que es una celebración que ha permanecido en el tiempo y en las familias mapuche. Finalmente, el we xipantu no es el año nuevo mapuche, ya que, por un parte éste implica la conexión con la naturaleza y el cosmos, con lo tangible e intangible; y por otra parte, cada energía tiene su lugar y nosotros estamos aquí para respetarla y ser parte de ella en un periodo de renovación (pewütun).