Víctor Fuentes, DT de O’Higgins: “Tenemos que incomodar a Colo-Colo, no dejarlos hacer su juego”

Este domingo, y solo con hinchas del Capo en las gradas, O’Higgins enfrentará a Colo-Colo por los cuartos de final regional de la Copa Chile 2024.

Los celestes, que esperan dejar los tres puntos en casa, llegaron a esta instancia tras derrotar a Lautaro de Buin, mientras que los albos hicieron lo propio contra Deportes Quillón.

Este lance, es sin duda un partido para mirar con atención, pues será la primera vez que Víctor Fuentes tenga en frente a un conjunto que es candidato al título de la competencia y también del Torneo Nacional.

En los cinco partidos previos dirigidos como técnico titular, el equipo tuvo pasajes interesantes de buen fútbol, pero también momentos donde fue sometido y donde le costó hacer pie y reponerse tras goles que le marcaron.

Eso sí, en los últimos encuentros no ha recibido goles -Cobreloa y Lautaro- lo que lo potencia en materia defensiva.

En la previa de este duelo contra el Cacique, Fuentes declaró que “va a ser un partido parejo, con dos equipos que intentan progresar de buena manera, que tienen buenos jugadores”. Es más, apuntó que “la cancha será un factor importante, te puede llevar a cometer errores, ese factor lo hemos trabajado, nos hemos arreglado para trabajar en cómo estará el terreno de juego”. En ese sentido, la lluvia que se mantuvo hasta el sábado sin duda que dejó la cancha de El Teniente muy blanda.

Respecto a cómo está el grupo, el entrenador recalcó que “el plantel está muy bien, comprometido al máximo”, agregando que “tenemos la noticia de que Esteban Moreira se integró normalmente, lógicamente que poniéndose a punto como lo hizo Carlos Auzqui”.

Es más, acotó que este lance tiene una motivación extra, y así se vive. “Todos tenemos una percepción diferente a la de los partidos del resto del campeonato, sí hay un ambiente diferente. Así lo hemos vivido y los hemos ido manejando de buena manera”, sostuvo.

Además, añadió que respecto al encuentro propiamente tal, “tenemos que incomodar a Colo-Colo, no dejarlos hacer su juego y la preparación del partido pasa por ahí”. Eso sí, puntualizó que “Colo-Colo con los jugadores que pueda traer o no, tiene un plantel estelar. Así lo demostró el partido pasado, yo creo que van a modificar y no va a jugar el mismo equipo que enfrentó a Quillón. Será un partido complicado y cuando tengamos la ocasión hay que convertir, para dejar los puntos acá para luego ir a Santiago y hacer un partido inteligente”.

Finalmente, Víctor Fuentes, expresó que “quiero que seamos un equipo incómodo para ellos, siempre generando duelos, no dejarlos jugar y que no generen buen fútbol”, y que “tenemos que mantener el arco en cero, porque eso le da solvencia al equipo”.

Cabe consignar que, respecto al once titular, el cuerpo técnico lo definirá en las horas previas al juego.