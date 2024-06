“Chile es de los países más bancarizados de América Latina con un 90%, por lo tanto, acceso hay”

Desde 2016, el ingeniero comercial de la Universidad de Chile, Eduardo Alberto Ebensperger Orrego se desempeña como gerente general del Banco de Chile, una reconocida institución bancaria fundada el 28 de octubre de 1893 con el propósito de levantar al país y apostar por el desarrollo de los chilenos y clientes, los que hoy suman casi dos millones y medio de personas.

Hace algunos días su directorio sesionó en Rancagua con el fin de descentralizar su labor. Así aprovecharon de reunirse con sus colaboradores y visitar clientes de la zona además de revisar los principales desafíos que vienen por delante para esta organización bancaria.

Aprovechando su presencia en la ciudad, conversamos con el gerente general de la entidad para hacer una breve radiografía al momento económico del país y analizar de qué manera la banca y esta institución en especial, puede aportar al levantamiento de la economía local.

A su juicio Chile está en una etapa de “regreso a la normalidad. Hay señales de un crecimiento económico ya consolidándose, diría de alguna manera, con tasas de interés a la baja. No estábamos acostumbrados en los últimos 30 años a tener tasas del 12%. Hoy día estamos cerca del 6%, lo que todavía es alto. Ese nivel de tasa y con inflación muy alta, era una situación bastante coyuntural y compleja”. Ahora-agrega- la normalización “se va dando con la rebaja de tasa, control de la inflación y tendencia al crecimiento. Esto ayuda a todas las empresas y personas porque tiende a haber más desarrollo, más crecimiento y por lo tanto mayor empleo. Sin embargo, todavía quedan algunas señales un poco complejas y de incertidumbre, que hacen que no logre despegar nuestra economía”.

Ebensperger explicó en exclusiva a #ElRancagüino que dos o tres veces en el año planifican su reunión de directorio en regiones, ya que un poco más del 50% de sus operaciones están ahí, y el resto en Santiago. “En regiones, uno ve estos aspectos que hablamos de la economía de manera más atingente. Por ejemplo, esta región es tremendamente exportadora y de fruta en general y la tasa de intercambio, tipo de cambio, monedas en términos de las valoraciones, etcétera, le pega directamente”.

-Se dan señales de confianza. El Banco Mundial dijo que el pronóstico de crecimiento para Chile lo mejoró, y el presidente Gabriel Boric, habla de un periodo de recuperación…

Esa es una señal de confianza en la medida que se empiecen a ajustar también otros temas con mirada más micro. Invertir nuevamente y demandar más gente para el empleo, son acciones que todavía no se ve en forma contundente. Uno no podría decir que estamos 100% al otro lado de esta caída. Pero sí hay señales que son positivas y uno tiene que mirarlas y concretarlas. Y se concretan cuando efectivamente llega más inversión, hay más demanda de empleo, hay mejores condiciones y ahí todavía hay una falencia.

Anuncios

EMPRENDIMIENTO

-A su juicio, ¿quiénes son los principales actores que tienen que estar involucrados en este crecimiento económico?, ¿los emprendedores, las pymes?

Cuando hablamos de pymes vemos desde micro emprendedores, emprendedores y empresas medianas y un poquito más grandes. Entre el 68 y el 73% del empleo en nuestro país lo dan las pequeñas y medianas empresas. Por lo tanto, todo lo que se haga en términos de legislación, normativas, impuestos, tramitación, tasas de interés, o cómo los bancos aportemos al emprendimiento de las pymes en facilidades de crédito o negocio, afecta muchísimo a este segmento de negocio.

-Hubo un momento en que eso se cuestionó mucho la falta de acceso a la banca, especialmente desde los emprendedores y en pandemia, ¿cómo ve ahora esta situación?

La banca cumple un rol fundamental de multiplicar, dar acceso al crédito, posibilidad de inversión, adelantar consumo, gente que quiera estudiar, gente que quiera invertir o comprarse un bien y empresas que quieran desarrollar alguna actividad. Y la banca lo que hace es que de cada 10 pesos que presta, uno es de su capital y nueve lo que captamos del propio público, de la gente que ahorra y pone su depósito. Es muy importante la capacidad de ahorrar de un país porque permite que otros inviertan y uno reciba sus intereses por guardar esta platita, juntarla para el futuro o para lo que sea. Entonces, cuando uno presta una plata, tiene que asegurarse bien que va a retornar. Y ahí se tiende a juzgar que la banca es un poco compleja porque no llega y presta la plata, porque no es nuestra. Y eso hay que entenderlo desde el comienzo. Chile es de los países más bancarizados de América Latina con un 90%, por lo tanto, acceso hay. Uno podrá cuestionar que en algunos giros o rubros, por ejemplo, el inmobiliario y construcción, y que efectivamente han salido distintas autoridades a cuestionar, que los bancos no prestan plata, cosa que es un poco mirado de afuera criticable. Pero es que la realidad de esos sectores ha estado más compleja. Y también tiene mucha responsabilidad la autoridad o quien dirige el país, porque tienen que ser capaces de dar las facilidades para ello también.

-Y nosotros como personas comunes y corrientes, ¿somos buenos para ahorrar y para utilizar las herramientas de la banca?

En los dos años de pandemia hubo mucha liquidez en el mercado por los mal llamados retiros, las ayudas al Estado, etcétera. La gente gastó bastante pero también quedó una parte importante, un 25-30% que se ahorró y se mantiene hoy. Chile históricamente tiene capacidad de ahorro. En los últimos años, se han ido relajando un poquitito. Pero son buenos cumplidores los chilenos. Ahorran y siguen siendo, yo creo, los mejores cumplidores de Latinoamérica en cumplir con sus obligaciones financieras.

-Y los clientes y usuarios de Banco de Chile, ¿cómo miran a su banco?, ¿Están en una buena posición dentro del mercado?

Debo reconocer que los clientes califican al banco con una excelente calidad de servicio. Hay distintas entidades que miden la percepción de nuestros clientes y el banco aparece como número uno en los últimos cuatro años o tres años y medio en calidad de servicio. Eso hay que cuidarlo, porque cuando miran un poquito más lejano el sistema financiero como a todos. No saben si el sistema hace todo lo que tiene que hacer, pero son en definitiva muy bien atendidos. Estamos muy orgullosos de ser el número uno en experiencia cliente y calidad de servicio. Esperamos también que Banco de Chile sea el número uno en regionalización y descentralización.

REGIONALIZACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN

-Por eso ustedes hacen sus sesiones de directorio también en regiones. ¿Apuestan por el camino de la descentralización?

Sí, nos gusta hacerlo en regiones. Se habla desde hace mucho de descentralización y hay pocas cosas que son reales en este tema. Hemos aumentado muchísimo el nivel de atribuciones y decisiones en las regiones, por ejemplo, ya que tienen mucho a concentrarse. Uno tiene que ir a donde se da efectivamente el negocio, donde se da la necesidad, donde están nuestros clientes. Por eso hemos hecho en los últimos años mucha inversión en nuestras sucursales de regiones donde proporcionalmente mantenemos muchas más que en Santiago. Sin embargo, esto tiene que ser mucho más transversal. Podemos estar en regiones, pero si la autoridad no acompaña y si los recursos no llegan es difícil que seamos más masivos. Ojalá que más temprano que tarde logremos una mayor presencia en regiones. A pesar de esto, la banca en línea está tomando mucha fuerza y se notó muchísimo desde la pandemia. Fue algo positivo en la pandemia, esta adopción digital. Sin embargo, nada cambia al visitar a los clientes y vernos las caras para conversar. Viajamos a regiones, visitamos a nuestros clientes y de hecho hacemos esto. Hemos estado en Rancagua haciendo nuestra sesión de directorio, juntándonos con toda nuestra gente, son más de 140 personas que hay en la zona y también con todos nuestros clientes.