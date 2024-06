“En El Teniente uno aporta con un granito de arena para que el país sea mejor”

Garantizar la seguridad en la mina subterránea más grande del mundo es la principal labor de Óscar Pérez. Desde el Centro Integrado de Operaciones (sala CIO) de Codelco División El Teniente, su rol se vuelve crucial al monitorear distintas actividades, protegiendo la vida de sus compañeros y compañeras.

Con más de 37 años de experiencia en Minas y Plantas, su compromiso refleja el espíritu tenientino, con una mezcla de dedicación, esfuerzo y responsabilidad. Actualmente, a través de las operaciones telemáticas, contribuye no solo a la seguridad de sus colegas, sino también al bienestar de sus familias y al desarrollo del país.

¿De qué se trata tu trabajo?

Mi trabajo es muy importante porque es parte de la seguridad de la mina. Tenemos que revisar los ventiladores principales y las puertas contra incendios. También usamos detectores de personas para saber cuánta gente trabaja en la mina y asegurarnos de que todos salgan en caso de emergencia. En el día a día, debo monitorear el agua, las puertas, los equipos y los refugios. Además, los brigadistas de emergencia de toda la División se reportan con nosotros para que, en caso de emergencia, sepamos dónde están y podamos contactarlos si es necesario.

¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo?

Me gusta mi trabajo y las responsabilidades que tenemos. Por ejemplo, en este momento tengo que preocuparme por la seguridad de 1.678 personas, asegurándome de que entren y salgan bien de la mina.

¿Cómo llegaste a la empresa?

El 10 de marzo de 1987 había postulaciones. Estuve dos años postulando hasta cuando se dio la oportunidad y entré a la empresa. Yo llegué a Cuatro Sur, de jornalero en la construcción. Nunca había estado en la mina, tenía 21 años. En ese tiempo, había un maestro antiguo que nos enseñó bien, tratándonos con cariño, lo cual fue importante para ascender y trabajar siempre con seguridad.

Ahora, estoy en la sala CIO, que se ha convertido en mi segunda casa. Tenemos buena calidad de vida, compañerismo y comunicación cercana entre diferentes áreas. Agradezco mucho lo que aprendí en la mina, especialmente de los viejos maestros. Todo lo que sé ahora se lo debo a ellos.

¿Qué significa para ti ser parte de Codelco?

Me siento orgulloso de pertenecer a la empresa. Uno ve cómo se aprenden cosas que no se aprenden afuera. No todas las empresas tienen la tecnología que tenemos nosotros, es un aprendizaje diario. Me siento orgulloso y estoy contento porque en El Teniente, uno aporta con un granito de arena, para que el país sea mejor en la parte económica.

¿Qué es para ti la seguridad?

La seguridad es la vida y por lo tanto hay que cuidarla y respetarla como tal. Es fundamental el autocuidado y seguir las normas y reglas establecidas. Todos tenemos que volver sanos y salvos a casa.