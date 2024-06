Pueden competir

Por: Manuel Toro Bustamante, Docente Adjunto de Administración Pública, Universidad de O’Higgins.

Tras la circulación en prensa regional y nacional sobre una eventual negativa por parte del Servicio Electoral (SERVEL) a ex alcaldes para competir en las elecciones del próximo 27 de octubre 2024, y que en la región de O’Higgins afectaría a candidatos de siete de las 33 comunas, es importante aclarar que ésta es una interpretación de la normativa que no se condice con lo allí expresado y que incluso fue ya aclarado por el propio SERVEL el pasado lunes, por lo tanto, no es verídica.

La duda instalada dice relación con el límite de reelecciones sucesivas para quienes postulan a cargos de elección popular, pero que es equivocada ya que la ley señala expresamente que están “habilitadas para presentar candidaturas, aquellas personas que hayan ejercido uno o dos periodos el cargo y que en el proceso inmediatamente anterior al de la presente elección no lo hayan desempeñado”.

Algunos datos, obtenidos desde el sitio web del SERVEL, indican que el padrón electoral de las últimas elecciones de alcaldes y alcaldesas (mayo 2021) fue de 14.900.189 electores, y en la región de 773.413, un 5,2% del total nacional y que contó solo con un 47,3% de participación, situación lejana a la realidad que viviremos en octubre próximo, ya que esta elección será con voto obligatorio. El último proceso eleccionario del Plebiscito constitucional del año 2023 el padrón regional fue de 809.045 inscritos, un 5,3% sobre el universo de 15.278.800 electores habilitados en Chile.

Hoy la regla es clara, una persona que ocupa un cargo de elección popular puede optar nuevamente a el por dos elecciones sucesivas, pero éste es independiente del territorio. ¿Qué quiere decir esto? Si hoy soy alcalde por Litueche, y luego de tres periodos (12 años) quiero ser alcalde de La Estrella, no puedo. Es por ello que tanto en las comunas de Mostazal, Machalí, Nancagua, Peumo, Pichidegua, Rancagua y San Vicente de Tagua Tagua (aludidas por la prensa) no existe inconveniente legal alguno para que ex alcaldes se vuelvan a postular al cargo, pero ¿Qué tan útil para el ejercicio democrático es que año tras año vuelvan a competir las mismas personas?