Reacciones tras el 2-2 entre O’Higgins y Colo-Colo

El encuentro del domingo, intenso como su principal característica por sobre lo futbolístico, dejó aspectos que fueron analizados por los entrenadores. El 2-2 entre O’Higgins y Colo-Colo dejó la llave abierta de cara a la revancha del próximo domingo, oportunidad donde el Cacique será dueño de casa y donde los celestes se la tendrán que jugar para seguir avanzando en esta competencia que entrega como premio la clasificación a la Copa Libertadores 2025.

Tras el encuentro, el DT Víctor Fuentes puntualizó que “hoy fallamos en el juego aéreo, tuvimos desconcentraciones en las marcas, pero me quedo tranquilo porque le jugamos de igual a igual a un equipo que tiene ricas condiciones”.

Así mismo, dijo que “queríamos ganar, pero tenemos enfrente a Colo-Colo, tiene jugadores tremendos, es uno de los mejores planteles del campeonato sino el mejor, y tenemos que valorar y sopesar que vamos por buen camino”.

Junto con ello, señaló que su equipo “todos los partidos los hemos salido a buscar, entonces va a ser un partido similar al que jugamos de parte de los dos equipos”.

Ahora bien, ante la consulta de cómo ve el avance en la incorporación de su idea al trabajo del primer equipo desde su llegada, comentó que “estamos en un 60 o 65 por ciento de lo que queremos lograr. Nosotros llevamos cinco partidos dirigidos y perdimos solo uno, hemos ido creciendo en el día a día. Yo les dije que para acoplar bien a un plantel y que juegue a la idea de uno se necesita como un mes y medio, y sobre la marcha hemos ido sumando”, y que “los partidos los hemos jugado inteligentemente y nos ha dado resultado”.

En la otra vereda, el entrenador colocolino, Jorge Almirón, expuso que “el equipo hizo un partido serio, obviamente hay cosas para corregir, pero la cancha estaba pasada. En el trámite fuimos superiores, pero ellos concretaron las que tuvieron”, y que “la gente que vino lo disfrutó”.

Eso sí, cerró su comentario diciendo que “jugando mejor estábamos en desventajas, pero si hubiera un ganador, por lo que vi desde afuera, claramente era Colo-Colo”.

LA VOZ DE LOS JUGADORES

En la zona mixta, los futbolistas de O’Higgins entregaron su apreciación del encuentro. Uno de ellos fue el volante Camilo Moya. “La llave queda abierta, sabíamos que no había que apresurarnos porque nos quedan 90 minutos”, expresó.

Es más, agregó que “el trabajo que hace el cuerpo técnico es para estar preparado de la mejor manera y para jugar este tipo de partidos, con mucha intensidad”.

Por su parte, Juan Fuentes, quien tuvo que abandonar antes de tiempo producto de una dolencia física, dijo que “sentí una pequeña molestia en el primer tiempo y con el médico y el cuerpo técnico decidimos salir, para estar disponible para el próximo fin de semana”.

En tanto, el autor del 2-1 parcial, Arnaldo Castillo, recalcó que “siempre cuesta, uno siempre intenta y esta vez se me dio” y que “fue una de esas que le quedan a los goleadores, lo pude aprovechar”.

Mientras que, el otro goleador de la jornada, Martín Sarrafiore, puntualizó que “la serie queda abierta, pero nosotros nos debimos llevar más. Sabíamos que Colo-Colo juega bien, e intentamos contrarrestar eso” y que “estamos con confianza, nos toca ir a jugar a su cancha y vamos a trabajar en la semana para llevarnos la victoria”.

Otro de los elementos que habló fue el defensor central Juan Ignacio Díaz. “Fue un partido muy aguerrido, nos sentimos bien en los dos tiempos y respondimos bien”, comentó, algo que fue ratificado por su compañero de zaga, Antonio Díaz. “Hicimos un partido correcto, la cancha estaba blanda, hicimos un partido inteligente, lo aguantamos y las veces que atacamos marcamos la diferencia. Podríamos haber ganado el partido perfectamente, pero debemos ajustar los errores que cometimos”, cerró.

Finalmente, el portero Nicolás Peranic, estaba visiblemente afectado por el tanto que significó el 1-1 parcial, ya que pese a tener una buen buena actuación, ese momento del partido le siguió dando vuelta. “El puesto del arquero es así, puedes hacer 10 buenas y una te tira todo el trabajo para atrás. Me voy ofuscado porque no recuerdo un gol así, que me haya pasado”, indicó.

LA CRÍTICA DE VIDAL

Arturo Vidal, capitán de los albos el domingo, no terminó el encuentro pues fue expulsado por doble amonestación. La segunda falta, un pisotón sobre Antonio Díaz era merecedora de la amarilla y así lo determinó el juez Víctor Manzor.

A la salida del encuentro, el experimentado volante nacional, comentó que “tuvimos varias ocasiones para poder matar el partido, pero nos vamos con un empate y ahora jugamos en casa”.

Además, aseguró que “la expulsión me molesta mucho, creo que acá en Chile los futbolistas tienen que mejorar eso de llorar todo el rato, ojalá eso cambie”, y que “(los jugadores) lloran como si los estuvieran matando, ojalá eso cambie, porque hay buenos jugadores y se debería aprovechar eso”.

Finalmente, el doble campeón de América con La Roja, indicó que hay una posibilidad para poder apelar y no perderse la vuelta. “Vamos a ver, vi la jugada, fue una de esas que pasó en todo el partido, sino tendrían que haberse ido todos expulsados”, cerró.