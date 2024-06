Solo Dios nos responderá

“Así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla; Jehová es su nombre: Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces.

Jeremías 33:2-3

Con la afirmación “Así ha dicho Jehová” Dios le dice a Jeremías que clame, “Clama a mí, y yo te responderé” dice el texto.

La Escritura habla del objeto de nuestro clamor: clamamos al Señor. Es decir, levantamos nuestras voces a Él en un llamado de ayuda

Clamar, significa insistir sin desistir. “Clama a mi” es una promesa viva, para nosotros. El Señor nos dice: clamen por sus necesidades, por su familia, por su ciudad y por su gente, háganlo creyendo porque yo les responderé. ¿A quién hay que clamar? Al Padre nuestro al Dios que hizo los cielos y la tierra.

La Palabra de Dios nos dice que existe solo una persona a quien clamar, el texto de primera de Timoteo nos dice: “Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, 1 de Timoteo 2:5

Dios quiere que clamemos solo a Él, por medio de nuestro Señor Jesucristo, no al hombre no al jefe, no a la institución, no al gobierno, sino sólo a Él. Siempre que usted tenga alguna necesidad espiritual, material o física, acuda al que todo lo provee clame, insista, hágalo con fe creyendo y Dios le responderá. Su palabra nos dice que “Él nos responderá” Dios quiere que reconozcas quién fue el que le respondió. En diversas ocasiones recibimos el milagro y le damos gracias al médico, al familiar, al amigo, pero menos a Dios. Por eso dice “Yo te responderé” (Salmos 91:15) “Me invocará, y yo le responderé; con él estaré yo en la angustia; lo libraré y le glorificaré.”

“Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces.”

No conocemos los pensamientos de Dios más Él ha preparado para nosotros cosas grandes y ocultas que nosotros no podemos imaginar, sin embargo, tenemos el desafió que nos hace Dios a través de su Palabra: “Clama a mí y yo te responderé” esto quiere decir que si nosotros clamamos obtendremos la respuesta a nuestro clamor y nos mostrará cosas, aún más grandes.

Dios por medio del profeta Isaías nos dice: “Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos.” Isaías 55: 8-9

Anuncios

En este tiempo de tribulación, como hijos de Dios, debemos presentarnos a diario ante su trono con humildad, arrodillados ante su majestad clamando por su misericordia y él nos responderá. “todo lo que pidiereis al padre en oración, creyendo, lo recibiréis.” Mateo 21:22.

Pastor: Alejandro H. Cabrera C.