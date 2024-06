Investigarán retraso y paralización de obras en carretera El Cobre 

Las obras de construcción en el primer tramo de la ruta H-27, correspondiente a carretera El Cobre, han sido unas de las principales preocupaciones en la región tanto para las autoridades regionales como para la misma ciudadanía. Reiterados abandonos de obras, ampliación de plazos de entrega, bajo capital de trabajo de la empresa, han sido solo la punta del iceberg en esta problemática que apunta a la empresa IMACO.

Es por ello que el Gobernador Regional, Pablo Silva Amaya, se presentó en la Dirección Nacional de Vialidad en la región Metropolitana para exponer estos problemas. “Consideramos inaceptable lo que está ocurriendo con el proyecto. Creemos que no resiste más análisis y las autoridades competentes tienen que poner mano dura en esto, por eso viajamos hasta Santiago para conversar con el director Nacional de Vialidad, con el objetivo de denunciar todo lo que hemos identificado en el tiempo y que ha generado tanto inconveniente en nuestra comunidad”, afirmó la autoridad regional.

En tanto desde Vialidad respondieron que realizará una auditoría interna para evaluar tanto las causales de demora en los traslados de postación como las paralizaciones del contrato, agregando que esta acción permitirá “programar, entre otros, los plazos y gestiones de los trabajos de la próxima etapa de mejoramiento de esta importante vía”. Adicionalmente, las autoridades desarrollarán una mesa de trabajo integrada por expertos pertenecientes a la región de O’Higgins junto a un funcionario de la Dirección Nacional de Vialidad que cumplirá un rol garante de los acuerdos y avances del proceso.

CONTRALORÍA

Por su parte, el consejero regional Lenin Arroyo se reunió con la con la Contralora Regional, Rocío Pérez, con el fin de requerir antecedentes respecto a denuncias que la autoridad formuló en dicho ente fiscalizador, solicitando, además, una investigación sobre los contratos, plazos establecidos, resoluciones respecto a paralización de faenas y aumentos de presupuestos, relacionados a este proyecto paralizado. “Solicité la investigación a fin de determinar si se han cometido actos contrarios a la ley y, en caso afirmativo, que se tomen las medidas necesarias para sancionar a los responsables y prevenir la repetición de estas prácticas en el futuro”, indicó.

Desde la entidad aseguraron que ya están investigando documentos, contratos y todo lo que concierne al caso Carretera El Cobre tanto en el actuar del gobierno regional como del MOP, según agregó Arroyo. Y precisó que “dichas obras, de sólo 2,1 kilómetros debieron estar terminadas en diciembre 2022, de acuerdo a licitación, cronograma y adjudicación a la empresa ganadora en mayo 2021. Es reiterativo a la fecha, la sucesiva modificación del contrato, tanto en plazos como en recursos económicos y sorprende que una de las paralizaciones de obras haya sido autorizada por la propia seremi de Obras Públicas, cuando su obligación legal es velar por avance del proyecto cursando multas o finiquitando obras cuando no cumplen. Lo único que tenemos hoy, es que entre el gobernador y la seremi se tiran la pelota unos a otros culpándose, pero nadie resuelve nada”.

El Diputado Diego Schalper también se pronunció al respecto y dijo que “vamos a ejercer todas las herramientas que nos franquea la ley. Ejerceremos todos los oficios pertinentes y realizaremos todas las acciones desde la cámara porque los vecinos exigen que esta arteria tan importante esté lo antes posible a su disposición. No es posible que el Gobierno Regional siempre encuentre una excusa para no hacer el trabajo. Les pido a las autoridades menos excusas, menos análisis y entreguen más soluciones”. Además, indicó que hablará directamente con la ministra del MOP “para ver si su seremi quiere o no quiere dar soluciones”. Si la empresa no está dando el ancho que den alternativas y que den sentido de urgencia porque esto debió estar entregado hace bastante rato”, aseguró.