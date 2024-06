Consejos para una mantención correcta de la motocicleta en invierno

De acuerdo con la Asociación Nacional de Importadores de Motocicletas (ANIM), a pesar de la desaceleración del sector y del país, los cinco primeros meses del año siguen siendo positivos. Durante este periodo, se vendieron 10.726 unidades. En tanto las motocicletas de hasta 450cc se mantuvieron en el liderazgo con una participación de mercado de 83%. Tendencia que refuerza la preferencia por las unidades de calle y baja cilindrada.

Honda Chile en su compromiso constante con la seguridad y educación vial, a través de su embajador Sebastián Moya, fundador de Academia Moto Chile, nos entregó consejos para la motocicleta, en esta helada temporada invernal.

PREPARE LA MOTO

1.Neumáticos: Revisar el estado de los neumáticos con más frecuencia en otoño-invierno. En este sentido el experto señala, que incluso es recomendable cambiarlos por unas de invierno que puedan ajustarse mejor a las condiciones climatológicas o, en caso de que no se pueda, revisar la presión adecuada y el desgaste. Con el frío y la humedad el asfalto suele perder agarre, por lo que sí además nuestros neumáticos no están en buenas condiciones se puede perder el control muy fácilmente.

2.Pasar Cambios: al realizar cambios de velocidad, deben ser muy cuidadosos en hacerlo de forma progresiva y nunca fuerte, para evitar que se produzca una pérdida de adherencia con el pavimento, el cual es mucho más probable en estas épocas de frío y humedad.

3.Batería y cadena: El principal problema es la humedad en esta zona, las conexiones pueden fallar en días de lluvia revisar que no exista óxido ni humedad en los bornes. En relación con la cadena, el cuidado debe comenzar con una limpieza profunda y lubricar correctamente. Si se circula en días de lluvia mantener un periodo de limpieza más seguida y no esperar los 500 kilómetros de uso, para no afectar la seguridad en la conducción y en el arrastre.

4.Cubra su motocicleta: En tanto si se decide dejar de utilizar la motocicleta por algunos días y estuvo expuesta a la lluvia o el aguacomo también se recomienda comprar una funda para un periodo más largo de inactividad.

5.Dedicarle tiempo antes de encenderla: Dedicar entre 30 segundo a 2 minuto al comienzo de cada día al motor de su motocicleta, entregará una mejor respuesta de la mecánica de esta. Se recomienda dejar ese tiempo en ralentí para que el refrigerante alcance una buena temperatura. Por otra parte, encender y mover inmediatamente su moto no es una buena decisión debido a que el aceite no logra una correcta lubricación por las bajas temperaturas.

6.Al momento de manejar y cuando se trata de lluvia: Se vuelve vital utilizar un vestuario adecuado principalmente de doble capa, que no dificulte la movilidad y que, idealmente sea de colores claros, que permitan ser “más” visibles. Con relación a las trampas al momento de manejar Moya menciona tenga especial cuidado con las trampas en el suelo. Las líneas blancas pintadas, los pasos de peatones, las hojas caídas, las alcantarillas, pueden generar una caída.

7. Casco: Si se empaña la pantalla del casco está en peligro la visibilidad. Primero es muy importante que sepa que la mica no debe tener rayones y debe estar limpia y en perfecto estado. Con la llegada del invierno es factible que se empañe la pantalla, para evitar esta situación y así perder visión, la mejor solución es equipar con un PinLock. Se trata de un sistema de doble pantalla que evita el vaho. (Fuente: ANIM Chile)