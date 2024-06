Cámaras con IA permiten detectar comportamientos anormales

Parece de ciencia ficción, pero ya es real, y no solo en grandes ciudades sino también es posible al interior de mall o supermercados. La IA junto a cámaras de vigilancia permite no solo reconocer rostros, o características individuales de personas sino también detectar por ejemplo comportamientos anormales que indiquen que algo sucede, por ejemplo, una aglomeración. La cámara lo detecta y emite una alarma que permite al operador humano rápidamente dirigirse a esa cámara particular entre los cientos que maneja en centro de comando de incidentes y ver que sucede y despachar a los organismos de emergencia que se necesiten. Así una sola persona puede operar cientos de cámaras y no tener que estar viéndolas todas al tiempo que muchas cosas dejan de ser vistas por que es imposible aún para múltiples personas ver todas las cámaras al mismo tiempo. Esta es una de las innovaciones que Motorola Solutions presentó en la pasada Fidae a través del Aviligon Data Center.

Comunicaciones seguras

Chile es un país de contrastes, no solo por la rica diversidad climática de nuestro país desde el extenso desierto en el norte a los hielos eternos en la Antártica, sino también porque Chile además constantemente es afectado por diversos y complejos desastres. Terromotos, tsunamis y desde hace un par de años los incendios forestales son parte de nuestra realidad.

En este sentido uno de los aspectos fundamentales para un mejor manejo de estas emergencias son las comunicaciones tanto a nivel estratégico como táctico, entendiendo como rol estratégico el macro, el nivel de planificación y de alta dirección del Estado y las instituciones de emergencia y el táctico como el nivel de combate directo de la emergencia.

Así, en este contexto, Motorola Solutions presentó durante la última FIDAE una serie de herramientas que pueden ser utilizadas tanto por las Fuerzas Armadas, Bomberos, o grandes empresas que requieren tener comunicaciones seguras a distancia. Estamos hablando de un sistema de red de radiocomunicación crítica de alto desempeño y alta frecuencia, donde desplegando una pequeña antena se puede mantener comunicación vía VHF cerca de mil kilómetros a la redonda, o a nivel táctico una radio del porte de una mochila que permite en cualquier condición tener comunicación a 100 km a la redonda lo que permitiría en el caso de un incendio forestal, por ejemplo, mantener la conexión de manera ininterrumpida y permitir comunicaciones interoperables entre Bomberos, servicios de salud, Carabineros u otros organismos de rescate, haciendo uso de la ionosfera, es decir, del propio espacio aéreo o capas de la atmósfera por encima de los 200 kilómetros de altura sin necesidad de inversiones adicionales para el despliegue de antenas. Estas comunicaciones además son encriptadas.

“En el caso de nuestra solución de radiocomunicación para áreas extensas, el alcance puede abarcar una extensión de territorio de hasta 4000 km dependiendo de las condiciones de propagación y los equipos utilizados. Con ello, se logra una comunicación clara e inmediata en condiciones extremas de clima, además de complementar la comunicación en redes P25 existentes de otros organismos de seguridad con un mayor aprovechamiento de recursos y una coordinación más ágil e integral.”, señaló Alejandro Rubino, Senior Business Development Manager de Motorola Solutions.