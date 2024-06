Operativos sociales en terreno: Municipio de Olivar acercó los servicios a los vecinos

Esta semana, en los sectores de 7 Puentes y Lo Conti de Gultro, el municipio de Olivar ha realizado con gran éxito operativos sociales en terreno, para acercar los servicios a los vecinos. Este ha sido un anhelo de los vecinos de la comuna de Olivar, quienes muchas veces no tienen el tiempo de acercarse a las oficinas municipales, o los recursos para llevar a sus mascotas al veterinario de forma particular.

En el sector 7 Puentes, más de 120 personas acudieron el pasado lunes a la invitación.

La alcaldesa María Estrella Montero comentó: “la idea es que nuestros funcionarios estén en terreno, donde muchas veces nuestros vecinos y vecinas no pueden venir hacia nosotros. Por eso la realización de estos operativos. La respuesta de ellos ha sido muy buena, y se van felices con las atenciones tanto del equipo social, como la de nuestro veterinario”, dijo la edil.

Este jueves en el sector de Lo Conti se realizó otro operativo similar, con el inicio de las esterilizaciones caninas y felinas financiadas con fondos municipales para los vecinos de la Villa El Bosque y de Lo Conti.

Los operativos de esterilizaciones serán realizarlos en todos los sectores de la comuna, en total acuerdo con los dirigentes de las juntas de vecinos olivarinas.

El municipio de Olivar, agradeció a todos los vecinos que fueron parte del Operativo Social de los sectores 7 Puentes y de Lo Conti.