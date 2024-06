Por primera vez Cesfam de Machalí tendrá atención de psiquiatra.

Desde el próximo lunes 1 de julio, el Centro de Salud Familiar de Machalí tendrá una nueva prestación que permitirá seguir ampliando su cobertura. Avanzar en los desafíos que presenta hoy la Salud Mental es una de las prioridades para la actual administración municipal comprendiendo que tras el paso de la pandemia del Covid 19, la demanda por la atención relacionada a estas patologías aumentó de manera considerable, que el Alcalde Juan Carlos Abud junto a los equipos del departamento de Salud impulsaron esta gestión que se verá materializada en 22 horas semanales a cargo de un profesional. “Es un avance importantísimo para nuestra comuna, no son muchas en el país las que tienen un psiquiatra y esto sin duda que representa un logro importantísimo para los Machalinos” indicó el jefe comunal.

Por su parte, el Director del Centro de Salud Familiar Christian Andrade destacó que la incorporación de un psiquiatra a la prestación de Salud no solamente facilitará el acceso, también generará impactos económicos “Tener hora al psiquiatra no solamente es complejo por la disponibilidad sino por el difícil acceso a ella, hay muchas personas que no cuentan con los recursos para pagar una atención de este tipo, por eso que tenerlo acá nos deja muy contentos” sostuvo el director del Cesfam Machalí.

El psiquiatra atenderá en el mismo Centro de Salud Familiar, ubicado en Calle Miranda 420.