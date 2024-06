Periodista de El Rancagüino recibe premio internacional

Gisella Abarca

Con el reportaje “Migrar en tiempos de dictadura”, el periodista de El Rancagüino, Alfredo Bravo, se alzó como ganador del Premio Regional de Periodismo “Hna. Yasmina de Jesús Ruíz” en la mención Periodismo Digital, un galardón que entrega en Venezuela, la Diócesis de San Carlos, en conjunto con el Colegio Nacional de Periodistas (CNP) seccional Cojedes, quienes llevan a cabo el mencionado certamen en honor a la religiosa que en vida dirigió la emisora diocesana Pastoreña 89.7 FM, promovió los valores de Dios y el periodismo de paz, y fue una incansable luchadora por los derechos humanos, la libertad de expresión y el apoyo a los más necesitados.

En esta tercera edición del concurso, la curia diocesana del Estado de Cojedes y el Colegio de Periodistas de ese distrito anunciaron a los ganadores en sus diferentes categorías donde nuestro colega Alfredo Bravo destacó junto a Gonzalo Albano en Periodismo Digital, José Gómez en Periodismo Audiovisual, Carlos Gómez en Periodismo Radial, y Rosanny Mogollón en Periodismo Institucional. Además, se entregaron reconocimientos especiales a periodistas destacados por su trayectoria profesional.

El reportaje vivencial realizado por el periodista de El Rancagüino se tituló “Migrar en tiempos de dictadura”, donde Alfredo Bravo presentó el testimonio de Víctor Contreras Valenzuela, un chileno, actualmente radicado en el estado Cojedes en Venezuela, quien tuvo que dejar Chile en el régimen militar. Y es que, como especialista en explosivo, Contreras se mantuvo durante ocho años trabajando en la División El Teniente, pero estaba siendo vigilado, por lo que tuvo que abandonar el país ante la amenaza de ser capturado en esa época, y que ahora pide ayuda para poder retornar a Chile

Con este trabajo periodístico realizado en tierra venezolana, el periodista Alfredo Bravo expuso la realidad que vivieron los chilenos en los años ‘70, comparándola con la situación actual de los venezolanos que emigran por motivos políticos, sociales y económicos.

Pilar Guerra, Secretaria General del Colegio de Periodistas, Seccional Cojedes, Venezuela, explicó que “Este premio busca promover, impulsar, incentivar la labor periodística seria, responsable, veraz, apegada a los valores de responsabilidad, responsabilidad, verdad, justicia, la paz, que se promueva un periodismo socialmente responsable, de calidad, que se apegue al código de ética, a los valores, y de esa manera buscamos reconocer el en trabajo del periodismo institucional, audiovisual, radial y digital consiente de las nuevas plataformas de comunicación e información que hay. Ya no tenemos medios impresos en el Estado de Cojedes y nos sumamos a la necesidad de divulgar y el trabajo periodístico en el área digital nos ha dado resultados bastante favorables, porque el nivel de participación año tras año, o convocatoria tras convocatoria es mayor”.

“ES UN HONOR RECIBIR ESTE RECONOCIMIENTO DESDE MI PAÍS”

Tras saberse ganador del concurso, el periodista Alfredo Bravo expresó “Es un honor recibir este reconocimiento desde mi país y del estado que me vio nacer como periodista, por el trabajo que he venido desempeñando en Chile en el área del periodismo, una profesión que me apasiona y me inspira a seguir creciendo en lo personal. Un país que me abrió sus brazos desde el primer día que arribé hace 5 años y que hoy, es motivo de alegría y satisfacción a ese esfuerzo, dedicación y perseverancia de ingresar al diario más importante de la región de O’Higgins, y uno de los más antiguos del país, que está a las puertas de arribar a sus 109 años”.

El periodista galardonado añadió “Primero quiero agradecer a Dios, por ser mi guía y cuidador; a los directivos del diario El Rancagüino por la oportunidad que me han dado de formar parte de la plantilla de periodistas, a todo el personal por su apoyo y cariño. A mi familia, por ser fuente de inspiración a todo lo que hago y a los amigos, por siempre estar atentos al trabajo que he venido haciendo durante toda mi carrera profesional”.

Bravo concluyó agradeciendo a quienes lo inspiraron en su trabajo galardonado: “Gracias a Don Víctor Contreras y a su hijo Renzo, dos chilenos que me abrieron las puertas de su casa en San Carlos, Cojedes, para conocer y plasmar su historia a través del diario El Rancagüino… a todos, gracias”.

El galardón fue entregado por el Colegio Nacional de Periodistas (CNP) seccional Cojedes en el marco del Día Nacional del Periodista, celebrado en Venezuela este jueves 27 de junio.